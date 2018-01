Invitation d’IBK à la Mine d’or de FEKOLA : Le piège politique de B2 Gold - abamako.com

Publié le vendredi 26 janvier 2018 | La Dépêche

Apres avoir abusivement licencié des travailleurs, les responsables de la société B2 Gold, poussent le président Ibrahim Boubacar Kéita dans un piège politique en l’invitant pour l’inauguration de leur Mine prévu pour le 03 février prochain.











En effet, comme nous l’annoncions dans l’une de nos précédentes éditions, la société B2 Gold qui exploite la mine d’or de Fekola a procédé par un pur banditisme juridique pour licencier des employés dont certains travaillaient pendant plus de dix ans. Selon les témoignages que nous avons recueillis, le personnel ainsi licencié avait pourtant été recrutés sur la base de contrats à durée indéterminée. N’ayant aucun moyen de se plaindre pour leur licenciement, certains n’attendent que l’arrivée du Président pour exposer leur calvaire et dénoncer des pratiques peu orthodoxes de l’opérateur sur le site.



A coup sûr, il faut s’attendre à un spectacle désagréable pour le président Ibrahim Boubacar Kéita qui pourtant a horreur de l’injustice.



Un spectacle qui pourrait bien être récupéré et exploité par ses détracteurs qui l’attendent impatiemment et de pied ferme sur ses moindres dérapages.



Doit-on rappeler que dans la région de Kayes, une méchante campagne d’intoxication est en cours contre le président IBK ? Nous y reviendrons



Harouna Niang