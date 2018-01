Spéculation foncière à Djicoroni Para - Baba Kané crie à la spéculation : « Youssouf Soumaoro et son épouse tentent de spolier mes terres. » - abamako.com

Publié le vendredi 26 janvier 2018

Youssouf Soumaoro et son épouse, en association de malfaiteurs seraient en phase de déposséder M. Baba Kané de sa parcelle acquise selon lui, suivant la décision N 001288 /M-DB du 29 juillet 2011.



Dans l’entretien que nous avons eu avec lui, il raconte Selon que tout allait bien jusqu’à ce 12 novembre 2011 où il surprit Soumaoro, occupé à morceler son terrain. Toutes les tentatives de faire entendre raison à ce dernier ont été vaines. Rien à faire, Soumaoro se déclare le seul et légitime propriétaire du domaine bien qu’il n’ait aucun document fiable.



Alors s’engage une bataille juridique entre les deux antagonistes. Les expertises de la commune IV du district de Bamako, qui confirment que Soumaoro vit sur du faux, il persiste et signe, mieux, aligne des constructions. Le tribunal tranche à la faveur de Kané, mais n’arrive pas à dissuader le couple spéculateur. Au contraire, Soumaoro semble être plus que jamais requinqué par le soutien son épouse, déifiant toutes les instances juridiques en république du Mali.



Las, Baba Kane s’apitoie sur son sort et attends impatiemment la suite de la demande de révision à la cour d’appel. Pour le moment Youssouf Soumaoro joue le vrai hors la loi. Nous y reviendrons



