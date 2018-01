Zone office du Niger : Dr Nango Dembélé y séjourne - abamako.com

Zone office du Niger : Dr Nango Dembélé y séjourne Publié le vendredi 26 janvier 2018 | Le Pouce

Le ministre de l’agriculture, Dr Nango Dembélé est depuis hier jeudi 25 janvier 2018 dans la 4ème région. A la tête d’une forte délégation, Dr Nango Dembélé visite des réalisations exécutées sur le fonds de la présidence de la république du Mali.











Aujourd’hui vendredi le ministre et la délégation qui l’accompagne se rendront à Bla pour procéder à la remise d’équipement dans le cadre du programme de développement de l’irrigation dans le bassin du Baní et à Sélingué. En zone Office du Niger, Dr Nango Dembélé visitera entre autres, les travaux de correction des affouillements, les travaux de protection des installations électriques, l’installation de vidéosurveillance. Le ministre sera à Markala pour visiter peut être les sites de Point A, récemment attaqué et de Tuo. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine parution.



Tiémoko Traoré,



envoyé spécial