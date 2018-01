Le premier ministre SOUMEYLOU BOUBEYE MAÏGA a reçu en audience, ce vendredi 26 janvier 2018, l’ambassadrice BISA WILLIAMS conseillère spéciale pour le mali du centre CARTER - abamako.com

Le premier ministre SOUMEYLOU BOUBEYE MAÏGA a reçu en audience, ce vendredi 26 janvier 2018, l'ambassadrice BISA WILLIAMS conseillère spéciale pour le mali du centre CARTER

L’ambassadrice Bisa Williams, conseillère spéciale pour le Mali du Centre Carter a été reçue en audience ce vendredi 26 janvier par le Premier ministre SoumeylouBoubèyeMaïga.



Le Centre Carter est l’observateur indépendant désigné pour la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger. C’est à ce titre que l’ambassadrice Bisa Williams était venue voir le Premier ministre pour lui expliquer les missions et rôle que le centre Carter entend jouer, et aussi recueillir les idées et conseils du Chef du gouvernement.



A seulement deux semaines d’écoute et d’échanges avec les parties signataires de l’Accord, la classe politique et la société civile maliennes et la communauté internationale, le Centre Carter a jugé utile de présenter au Premier un mini rapport de ce travail.



La synthèse de ce rapport bimensuel, selon l’Ambassadrice Bisa Williams, résume que tous les acteurs partagent le sentiment qu’il vaille accélérer la mise en œuvre de l’Accord, seule option pour une sortie durable de la crise.



Bamako, le 26 janvier 2018