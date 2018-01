Mali : le régulateur aurait choisi deux entreprises retenues pour diffuser le signal TNT - abamako.com

News NTIC Article NTIC Mali : le régulateur aurait choisi deux entreprises retenues pour diffuser le signal TNT Publié le vendredi 26 janvier 2018 | Agence Ecofin

Au Mali, le régulateur de l’audiovisuel aurait choisi les entreprises ayant remporté l’appel d’offres lancé en octobre, concernant la diffusion du signal de la TNT. Les deux opérateurs retenus sont, d’après Happens Africa, TNT Mali et TNTSAT Africa.



Jusque-là, aucune des deux entreprises n’a encore communiqué sur le sujet. D’après certaines sources locales, la première ville où les infrastructures seront installées, sera Bamako et sa périphérie. Les localités de Ségou, Sikasso, Koutiala et Kayes devraient ensuite recevoir les équipements nécessaires à la migration numérique.



En attendant plus de détails de la part du régulateur malien, on peut déjà dire que, vu le faible avancement du processus de migration vers la télévision numérique, il y a très peu de chances que la TNT soit disponible dans le pays, cette année.



Servan Ahougnon