Mali: le procès de l’ex-putschiste Amadou Haya Sanogo se fait toujours attendre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: le procès de l’ex-putschiste Amadou Haya Sanogo se fait toujours attendre Publié le samedi 27 janvier 2018 | RFI

© aBamako.com par A S

Procès de Amadou Haya Sanogo et ses co-accusés à Sikasso

Bamako, le 30 novembre 2016 Ouverture du Procès de Amadou Haya Sanogo et ses co-accusés à Sikasso Tweet

La justice malienne a rejeté ce vendredi 26 janvier la demande de mise en liberté conditionnelle introduite par les avocats pour Sanogo et ses seize co-accusés, à l’exception de deux d’entre eux qui ont été relâchés ou ont vu leur contrôle judiciaire s’assouplir.

C’est la première fois que des prévenus cités dans l’affaire des bérets rouges voient leur requête acceptée par la justice malienne. Yamoussou Camara, un très proche du général Sanogo mais aussi ex-ministre de la Défense au moments des faits, a été mis en liberté conditionnelle « pour des raisons de santé », invoque la chambre d’accusation.



L’autre prévenu, le général Dahirou Dembelé, chef d’état-major des armées en 2012, était quant à lui sous contrôle judiciaire depuis trois ans. La justice a décidé de surseoir à cette mesure. Il est donc entièrement libre de ses mouvements. A la différence des autres prévenus, tous deux ne sont poursuivis que pour leur complicité présumée. Les charges qui pèsent sur Amadou Haya Sanogo et ses co-accusés relèvent de l’enlèvement de personne et d’assassinat.