La CMA fait le point de son séjour aux Etats Unis Publié le samedi 27 janvier 2018

La Coordination des Mouvements de l´Azawad (CMA) informe l’opinion nationale et internationale qu’une délégation de son comité directeur composée de Monsieur Bilal AG ACHERIF, Secrétaire Général du Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA) , Alghabass AG INTALLA, Président du Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad (HCUA), et Mohamed Ould Mahmoud du Mouvement Arabe de l'Azawad (M.A.A) a séjourné aux Etats Unis d’Amérique du 07 au 19 janvier 2018.



La mission avait pour objectif de partager avec la communauté internationale la vision de la CMA sur la sécurité au sahel en général et sur la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation en particulier.

La délégation a tenu une série de rencontre à New York et à Washington avec des membres du conseil de sécurité, des départements des Nations Unies concernés par la situation du Mali, des organisations humanitaires et des droits de l’homme, une séance de travail avec le département d'Etat chargé des questions de l'Afrique et le Congrès américain.

Avec l'ensemble de ces responsables ,la CMA a fait le point de la mise en œuvre de l’accord et des propositions de sortie de l'impasse que connaît l’Accord dans sa mise en œuvre.



La CMA salue l’engagement de la Communauté Internationale en faveur de l’Accord d’Alger, seule voie pour la construction d'une paix durable au Mali.



La CMA remercie l’ensemble des personnalités avec lesquelles elle a eu à échanger durant tout son séjour sur des questions liées à la Paix ,à la stabilité et à la mise en œuvre de l'accord.

Kidal, le 25 janvier 2018

Ilad AG MOHAMED

Porte Parole