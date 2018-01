Oxfam : les inégalités sociales se creusent dans le monde - abamako.com

Oxfam : les inégalités sociales se creusent dans le monde Publié le samedi 27 janvier 2018 | Le Républicain

© aBamako.com par Dia

Le nombre de milliardaires a connu l’année dernière sa plus forte hausse de l’histoire, avec un nouveau milliardaire tous les deux jours, annonce l’Organisation non gouvernementale (Oxfam), dans un rapport publié, 22 janvier. Le contenu du rapport était au centre d’une conférence-débats, le jeudi 24 janvier, dans les locaux de Oxfam à Bamako.



Dans ce récent rapport intitulé « Partager la richesse avec celles et ceux qui la créent », Oxfam considère que « ce boom incroyable équivaut à sept fois le montant qui permettrait de mettre fin à la pauvreté extrême dans le monde ». Selon le rapport, 82 % des richesses créées dans le monde l’année dernière ont bénéficié aux 1% les plus riches, alors que la situation n’a pas évolué pour les 50% les plus pauvres.



Les travailleuses et travailleurs pauvres s’échinent sur des tâches dangereuses et mal rémunérées pour alimenter l’extrême richesse d’une minorité, indique le rapport. Quid de la situation des femmes dans le monde ? Selon Oxfam « les femmes occupent les postes les plus difficiles tandis que la quasi-totalité des grandes fortunes est entre les mains d’hommes ». Oxfam considère que les États doivent créer une société plus équitable en privilégiant la main-d’œuvre ordinaire et les petits producteurs et petites productrices de denrées alimentaires et non les riches et les puissants.



Pour illustrer son propos, Oxfam ne manque pas de recourir à un certain nombre d’exemples: « Le dividende annuel versé par la société mère de la chaîne de magasins de vêtements Zara à Amancio Ortega (la quatrième plus grande fortune privée au monde) s’élève à environ 1,3 milliard d’euros. Stefan Persson, dont le père a fondé H&M, se place au 43e rang du classement Forbes des personnes les plus riches du monde et a récolté l’année dernière un dividende de 658 millions d’euros. Par ailleurs, notons que, dans le cadre de l’élaboration du rapport, Oxfam a interrogé plus de 70 000 personnes dans dix pays, ce qui représente un quart de la population mondiale.



