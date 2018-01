Champ hippique de Bamako : Le monde du sport équestre et toute la commune II s’opposent aux projets prédateurs du maire du District - abamako.com

Champ hippique de Bamako : Le monde du sport équestre et toute la commune II s'opposent aux projets prédateurs du maire du District Publié le samedi 27 janvier 2018

Les responsables de la fédération malienne du sport équestre ont organisé un point de presse hier après-midi pour d’une part faire l’état des lieux de la mauvaise volonté du maire central de Bamako Adama Sangaré et d’autre part poser leur catégorique refus d’un quelconque morcellement de leur terrain de sport équestre et d’autres diverses activités.



Nous parlions dans notre précédente parution en la date du vendredi dernier du fait que le maire central de Bamako, Adama Sangaré aurait la mauvaise prétention de morceler le champ hippique pour le donner à des gens auxquelles il aurait vendus des lettres d’occuper. Quoique cet espace fut légué au gouvernement malien par le colon blanc.







L’actuel maire de Bamako Adama Sangaré et Bréhima dit Féfé Koné fouleraient au pied les lois de la République.L’appétit foncier du maire de Bamako n’arrive pas à satiété s’il ne trouve pas devant lui plus coriace. En tout c’est qu’il laisse croire avec la ferme volonté de porter atteinte au champ hippique de l’Hippodrome en insistant de le morceler alors même que les pièces à conviction sont à sa portée.



Avec la ferme volonté de sectionner le champ hippique, Adama qui en veut 4 ha afin de recaser des commerçants du marché rose a aussi vendu des lopins à l’Ex-gouverneur de Bamako, Féfé Koné. Chose que les responsables du champ hippique ont dénoncée malgré les intimidations de part et d’autres de Féfé Koné et d’Adama Sangaré.



Aux dires de Mamoutou Diarra, commissaire principal du champ hippique, 2 avis de réunion leur ont été adressés respectivement du ministère de l’administration territoriale et des collectivités locales et de la mairie du District. Il s’en est ressorti que Adama n’est pas en droit de morceler le champ hippique.



Adama Sangaré a déployé des forces de l’ordre pour investir le champ mais s’est vu heurté par la résistance pacifique de tous les acteurs du sport équestre. Il veut morceler 4 ha pour des fins qui lui sont propres. Une idée que les responsable du champ hippique n’auraient pas approuvé car nul ne doute du caractère spéculatif foncier qui a émaillé les mandats de Sangaré.



Aux dires du Commissaire général du champ hippique, M. Diarra, « Adama Sangaré veut aussi satisfaire des engagements qu’il aurait contracté avec des gens auxquels il aurait même délivré des permis. » « Une chose que nous refusons catégoriquement car si on ne prend garde, nous risquerons de perdre notre champ de course. » a martelé M. Mohamed Haïdara, Président de la Fédération malienne de sport équestre.



Avant de poursuivre qu’en dépit de fait que le maire de la commune II n’a pas été avisé par le prédateur foncier Adama Sangaré de son frauduleux projet, ils ont le soutien de tous les chefs coutumiers de la commune. Les responsables des jeunes n’ont pas mâché leurs mots. Selon Hama Niaré, le Vice-Président des entraineurs de la Commune « 14 équipes sont affiliées au champ hippique. Adama et Féfé doivent marcher sur nos cadavres pour avoir 1m du champ ».



En tout cas, l’atmosphère était infestée au champ hippique hier soir pour la raison que l’imposteur maire de Bamako voudrait satisfaire comme d’habitude des illégaux contrats avec des tierces personnes qu’il assimila au recasement des commerçants du marché rose.



Affaire à suivre !!!



Sinaly M DAOU