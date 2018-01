Mme Touré Aminatou Abdou Saley, directrice de Mandingo industrie : “Les produits de Sahel Infusion ont été appréciés par les visiteurs de la Febak. Comme on le dit, Sahel Infusion, le bien être dans votre tasse” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mme Touré Aminatou Abdou Saley, directrice de Mandingo industrie : “Les produits de Sahel Infusion ont été appréciés par les visiteurs de la Febak. Comme on le dit, Sahel Infusion, le bien être dans votre tasse” Publié le samedi 27 janvier 2018 | Aujourd`hui

Tweet

La directrice générale de Mandingo Industrie, Mme Touré Aminatou Abdou Saley, est satisfaite de sa participation à cette 12ème édition de la Foire exposition internationale de Bamako (Febak) puisque les produits de son entreprise, Sahel Infusion, ont été bien appréciés par de nombreux visiteurs. Une occasion donc de bien faire connaître ces produits purement locaux car c’est du Made in Mali.











Diplômée en agro-industrie de la Faculté des sciences et techniques de Bamako, Mme Touré Aminatou Abdou Souley est directrice et promotrice de la société Mandingo, productrice de la gamme “Sahel Infusion”. Après sa participation à plusieurs salons, notamment de la Journée internationale de l’industrialisation (JIA) du Salon de l’Agriculture de Niamey 2017, au Niger, du Salon de l’Agriculture de Paris, en France, son entreprise, Mandingo Industrie, a répondu à l’appel de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (Ccim) pour la 12ème édition de la Foire exposition internationale de Bamako (Febak). Elle dispose d’un stand qui permet aux visiteurs de découvrir les différents produits de Sahel Infusion.



“Nous avons constaté une grande affluence de la population bamakoise sur le site de la Febak, malgré l’éloignement. Force est de constater également un réel engouement pour les produits locaux. Sahel Infusion a été très apprécié par les visiteurs. Nous avons également fait des séances de dégustations pour permettre au public de découvrir nos différentes saveurs. Nous félicitons la Chambre de commerce et d’industrie du Mali et tous ceux qui ont participé à la réussite de cet évènement. Vivement l’édition prochaine, avec plus de priorisation sur le made in Mali” dira la directrice de Mandingo Industrie.



Notons que Sahel Infusion est une marque malienne appartenant à la société Mandingo Industrie. “Notre société est installée à Sotuba. Elle produit et commercialise depuis 2013 des infusions à base de produits locaux reconnus pour leurs bienfaits et leurs vertus. Afin de garantir la qualité de nos produits, nous nous efforçons de travailler en étroite collaboration avec les producteurs locaux et les coopératives, assurant ainsi à nos consommateurs des produits naturels, sans conservateurs ni colorants, prêts à libérer leurs force et saveur” précise Mme Touré Aminatou.



S’agissant des produits exposés à la Febak 2018 par la société Mandingo Industrie, Mme Touré Aminatou précise : “Au cours de la Febak, nous avons fait découvrir aux Maliens une dizaine de produits de notre gamme dont nos nouveautés qui sont le Cocktail, qui est un mariage surprenant entre la cannelle, le gingembre et le bissap. Un cocktail explosif aux saveurs épicées, piquantes et acidulés qui vous fera voyager en Afrique et en Orient. Il y a aussi le secret de femme, qui est une recette d’exception inspirée de nos traditions ancestrales et transmises de génération en génération. Ce mélange emblématique revitalise et purifie le corps de la femme. Enfin, nous avons le Moringa, miraculeuse est le mot pour qualifier cette plante aux propriétés exceptionnelles. Nous avons pris soin des feuilles pour qu’elles conservent toutes leur vertus, et une fois infusées libèrent leur forces”.



A.B. HAÏDARA