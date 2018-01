Trophées ” leaders de demain ” : Mohamed Lamine Sangaré dit «Momo de Paris» lauréat 2017 - abamako.com

La télévision Renouveau TV a organisé le 19 janvier 2018 la 2e édition de son diner gala dénommé ” Trophées leaders de demain ” à l’Escale gourmande. A l’issue de cette soirée, c’est Mohamed Lamine Sangaré dit ” Momo de Paris ” qui a remporté le ” Trophée leader de demain ” 2017.











Les “Trophées leaders de demain” c’est une émission créée par Renouveau TV et diffusée sur cette même chaîne pour célébrer de jeunes leaders qui œuvrent pour la promotion de l’entreprenariat au Mali. Tenue à l’Escale gourmande, la 2e édition des “Trophées leaders de demain” a mis en compétition 6 nominés : Mohamed Lamine Sangaré dit “Momo de Paris” ; Moussa Kondo de l’Expresse de Bamako ; Alioune Ifra N’Diaye, promoteur de Blonba ; Moussa Ibrahima Traoré, Président du Conseil régional de la jeunesse de Ségou ; Dado Camara, directrice de publication de l’Annonceur ; Tidiane Thiero Ball de Donilab.



Après la diffusion des portraits des 6 candidats, l’honneur est revenu aux invités de voter pour élire le vainqueur du “Trophée leader de demain 2017”. Au premier tour du vote, trois candidats sont devenus ex-æquo avec 16 points chacun : Mohamed Lamine Sangaré, Moussa Kondo et Dado Camara. Il a fallu procéder au tirage au sort pour les départager. Et la main innocente d’une jeune fille a tiré Mamadou Lamine Sangaré “Momo de Paris” qui a été sacré vainqueur du 1er “Trophée Leader de demain”. Il n’y a pas eu de perdant. Les 5 autres leaders ont été gratifiés de trophées.



Auparavant, le président du Forum de la presse, Alexis Kalambry, dira que le diner gala “Trophées leaders de demain” a pour but de susciter le leadership chez des jeunes afin que d’autres jeunes du Mali puissent s’inspirer de ces leaders pour devenir des acteurs du développement. La soirée vise aussi à encourager des jeunes leaders dans la promotion de leur entreprise. Il a remercié les jeunes leaders qui ont accepté d’être des exemples pour d’autres jeunes. Djibril Sacko, le directeur de Renouveau TV, a remercié les invités et les partenaires de la soirée dont Sotelma-Malitel.



A ses dires, la mission de Renouveau TV est d’informer le Malien partout où il se trouve. “Et Renouveau TV qui vient d’être autorisée par l’Etat malien à travers la Haute Autorité de la Communication (Hac) est en train de réussir cette mission. Renouveau TV sera une télévision suivie partout dans le monde. Mais elle compte sur tous les Maliens pour réussir cette mission”, a-t-il déclaré.



Parrain de la soirée, la Sotelma-Malitel était représentée par son secrétaire général, Sidi Dembélé. Ce dernier démentira l’adage populaire au Mali, selon lequel, les jeunes n’ont pas de bon niveau. Il soutiendra que les portraits des jeunes nominés démentent cette allégation. Pour lui, il faut donner la chance aux jeunes pour qu’ils puissent s’affirmer car les jeunes sont capables de beaucoup de choses.



Le représentant du ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Alassane Diombélé, a adressé ses félicitations au Lauréat 2017 du Trophée leader de demain et encouragé les autres candidats qui, à ses dires, n’ont pas démérité.



” Avec les leaders, on peut espérer pour le Mali “, a-t-il estimé, avant d’inviter la jeunesse à oser entreprendre pour cueillir les fruits de leur travail. Il a déclaré que son département sera toujours disponible à accompagner les initiatives des jeunes. La soirée a été agrémentée par de la dégustation et de l’animation musicale.



Siaka DOUMBIA