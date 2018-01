Le directeur général de la BDM-SA, Bréhima Amadou Haïdara : “La Febak est devenue aujourd’hui une activité incontournable, très prisée” - abamako.com

Le directeur général de la BDM-SA, Bréhima Amadou Haïdara : "La Febak est devenue aujourd'hui une activité incontournable, très prisée" Publié le samedi 27 janvier 2018

La Banque de développement du Mali (Bdm-sa) est encore présente cette année en tant que sponsor officiel de la 12ème édition de la Foire d’exposition de Bamako (Febak). Cette foire est une initiative de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (Ccim). Pour la Febak 2018, la Bdm-sa dispose d’un stand pour offrir des services et produits bancaires au public.











La Banque de développement du Mali (Bdm-sa) vient de respecter la tradition en accompagnant la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (Ccim) dans l’organisation de la Foire d’exposition de Bamako (Febak) qui en est à sa 12ème édition. Ce grand rendez-vous regroupe le monde des affaires du Mali et d’Afrique. Il s’agit pour les différentes entreprises de montrer leur savoir-faire au public et de vendre leurs produits et services. C’est pourquoi, plusieurs grandes entreprises maliennes ont répondu présentes à cet événement. Sans oublier d’autres entreprises africaines, à commencer par l’Algérie, pays invité de cette 12ème édition de la Febak.



Aujourd’hui, on peut dire, sans risque de se tromper, que la Ccim ne s’est pas trompée du choix porté sur la Banque de développement du Mali (Bdm-sa) d’être le sponsor officiel de la Febak. Cette banque citoyenne a joué toute sa partition pour que cette 12ème édition puisse être un grand succès, comme ce fut le cas des éditions précédentes.



Le samedi 13 janvier 2018, le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, était très heureux de visiter le stand de la Bdm-sa, juste après avoir coupé le ruban symbolique en donnant le coup d’envoi de la Febak. Le directeur général de la Bdm-sa, Bréhima Amadou Haïdara, et toute son équipe, étaient là pour lui réserver un accueil digne de ce nom. Pour être sûr de l’efficacité de la Bdm-sa, le chef de l’Etat a saisi cette opportunité pour procéder à un retrait d’argent au guichet automatique.



Comme l’a déclaré Bréhima Amadou Haïdara : “La Bdm-sa est une banque qui a une longue histoire. C’est une banque qui est cinquantenaire aujourd’hui. C’est la première banque du Mali et c’est une banque citoyenne. Elle a été présente partout où il faut pour apporter un financement au développement de l’économie malienne. Notre présence à la Febak en tant que sponsor officiel va de soi car nous sommes une banque qui finance tous les secteurs et énormément les commerçants. Donc c’est un devoir historique, surtout que la Chambre de commerce et d’industrie du Mali est aussi restée fidèle et son équipe est à saluer pour le travail de titan qu’ils ont battu pour que ce rendez-vous soit honoré”. Avant de préciser : “Aujourd’hui, la Febak est devenue une activité incontournable, très prisée. Il y a vraiment un engouement autour de cette foire. Pour la Bdm-sa, tout un dispositif est là. Il s’agit de tous les ingrédients nécessaires qui n’ont rien à envier à une agence bancaire pour que les gens peuvent se sentir à l’aise”.



Notons que la Banque de développement du Mali offre plusieurs services et produits bancaires pendant la Febak : ouverture de compte, dépôt, retrait, envoi d’argent…. Un guichet automatique est également mis à la disposition de la clientèle. Sans oublier des produits liés à la consommation, les produits hypothécaires, la bancassurance… La Bdm-sa occupe aujourd’hui une position de leader historique au Mali. Elle dispose d’un important réseau d’agences de proximité et de points de vente à travers le pays.



A.B. HAÏDARA