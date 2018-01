La Brigade franco-allemande au Mali à l’automne - abamako.com

La Brigade franco-allemande au Mali à l'automne Publié le samedi 27 janvier 2018 | dna.fr

Lors de ses vœux, jeudi soir, le général Boyard, qui commande depuis l’été dernier la Brigade franco-allemande, a rappelé que ses troupes seront projetées en septembre prochain dans la bande sahélo-saharienne.



Quelque mille Français (le 3e régiment de Hussards de Metz, le 1er régiment d’infanterie de Sarrebourg, le bataillon de commandement et de soutien) armeront l’opération Barkhane de lutte contre les groupes armés terroristes qui s’étend sur cinq pays, le Burkina-Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.



Quant aux Allemands (800 militaires), ils participeront aux missions de l’ONU, la Minusma, et de l’Union européenne, EUTM, instruction et coaching au profit de l’armée malienne.



Le général Boyard a annoncé que le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, pourrait rencontrer des soldats de la BFA lors de sa visite à l'armée de terre, fin février en Champagne, à l'occasion de l'exercice annuel baptisé Feldberg. Cette visite devrait avoir lieu à Suippes, camp militaire où Emmanuel Macron assistera à « une manœuvre à tir réel ».