Quatre soldats tués dans le nord-est du Mali

Les soldats français ont été relevés par les forces armées maliennes (FAMA) à Markala afin de poursuivre leur action plus au nord à partir de la ville de Diabaly.

Bamako - Quatre soldats maliens ont été tués dimanche lors d'une attaque contre leur base dans le nord-est du Mali, près de la frontière nigérienne, au lendemain d'une attaque qui avait fait 14 tués parmi les soldats, a-t-on appris de source militaire.



"Les terroristes ont tué quatre soldats à Menaka, ils n'ont pas réussi à prendre le camp militaire et nous sommes en contrôle de la situation", a assuré à l'AFP un responsable militaire malien sous couvert d'anonymat.



L'attaque a été confirmée par un autre responsable militaire malien qui a expliqué que les assaillants étaient arrivés "à moto et dans des véhicules" avant de tirer des roquettes contre le camp.



Des hélicoptères militaires français survolaient la zone dimanche matin, ont indiqué ces sources.



Samedi, 14 soldats avaient été tués et 18 blessés lors de l'attaque par des "terroristes" d'un camp militaire à Soumpi, à une centaione de km au sud-ouest de Tombouctou.



Le camp de Menaka attaqué dimanche se trouve à quelque 700 km à l'est de Tombouctou, dans une zone proche de la frontière du Niger où les groupes rebelles jihadistes sont très actifs.



Pour aucune des deux attaques, les autorités maliennes n'ont fait état de pertes parmi les assaillants.



