Mali: le président IBK redit sa fermeté à lutter contre le terrorisme Publié le dimanche 28 janvier 2018 | RFI

Le chef de l'Etat s'est exprimé samedi 27 janvier après s'être rendu à Boni dans le centre du pays où un convoi de commerçants se rendant au marché a sauté sur une mine, jeudi dernier. Hier, un camp militaire a également été lourdement attaqué, à Soumpi, près de Tombouctou. Ibrahim Boubacar Keïta a affirmé qu'il ne reculerait pas.

Le président malien s'est rendu sur les lieux du drame et s'est recueilli devant les tombes creusées à la hâte à quelques mètres de là où l'engin a explosé. Il s'exprimait hier, à la télévision nationale.



« Ces gens savent notre détermination la plus farouche, la plus énergique, à leur barrer la route. La montée en puissance réelle du G5 Sahel les a rendus littéralement fous. Boni hier, Soumpi aujourd'hui. Nous ne sommes pas dirigeants à être effrayés au point d'oublier notre mission qui est défendre par tous les moyens possibles et imaginables notre vaillant peuple malien, vaillant peuple du Sahel. »



Peu de temps après cette attaque, les femmes des militaires de Nampala, proche de la frontière mauritanienne, sont sorties dans les rues pour protester contre la mutation de leurs maris à Youwarou, dans le centre du Mali. Le camp militaire de Youwarou a lui aussi subi un assaut des terroristes, il y a quelques jours, que les militaires maliens sont parvenus à repousser.