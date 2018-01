Présidentielle 2018 au Mali : Mamadou Sidibé du parti PRVM Fasoko déclare sa candidature - abamako.com

Présidentielle 2018 au Mali : Mamadou Sidibé du parti PRVM Fasoko déclare sa candidature Publié le dimanche 28 janvier 2018

Bamako, le 27 janvier au siège du PRVM Fasoko.



Mamadou Sidibé président du parti PRVM FASOKO se déclare candidat aux élections présidentielles de 2010 lors de l’assemblée générale de son parti, ce samedi 27 janvier 2018 au siège du parti.



Face aux militants le président Mamadou Sidibé a justifié sa candidature dans un discours fleuve par une analyse de la situation socio politique du Mali. Pour lui, la solution dépend du peuple et non d’une liste de propositions. « Elle ne saurait émerger non plus de compromis bancals. Elle se fera grâce à des solutions différentes, grâce à une révolution démocratique profonde. Elle pendra du temps mais elle ne dépend que de notre unité, de notre courage, de notre volonté commune » déclare-t-il. Dans quelques mois, à l’occasion de l’élection président, une opportunité est offerte aux militants, poursuit-t-il.



Selon le président du parti PRVM FASOKO le combat qu’il devra livrer pour faire réussir le pays commencera en juillet 2018. « Pour le mener, la responsabilité du président de la république est immense. J’en suis pleinement conscient. Un président n’est pas simplement investi d’une action. Il porte aussi, de manière moins visible, les valeurs de notre pays, la continuité de son histoire, et de manière cachée, la vigueur et la dignité d’une vie publique. Je sais cela. J’y suis prêt. C’est pourquoi je suis candidat à la présidence de la république du Mali », annonce-t-il.



M L Fofana