Le gouvernement malien suspend l’accréditation du journaliste Anthony Fouchard pour ses tweets maladroits sur le Mali. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le gouvernement malien suspend l’accréditation du journaliste Anthony Fouchard pour ses tweets maladroits sur le Mali. Publié le lundi 29 janvier 2018 | aBamako.com

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie d`inauguration du siège social de CREATEAM

Bamako, le 16 mai 2017. La Société de téléphonie mobile Orange Mali a procédé à l`inauguration des locaux devant abriter son initiative dénommée Centre Révélateur et Accélérateur de Talents d`Entreprises au Mali (CREATEAM). Tweet

Suite à des commentaires sur les réseaux sociaux (Tweeter) de Monsieur Anthony Fouchard, s’assimilant à une provocation inacceptable, relative à l’attaque kamikaze ce dimanche 28 janvier 2018 survenue à Ménaka et qui a couté la vie à 4 de nos vaillants soldats, le Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication informe l’opinion publique Nationale et Internationale, que l’accréditation dudit journaliste comme correspondant de Rfi et de France 24 au Mali qui avait été auparavant plusieurs fois averti , est suspendue jusqu’à nouvel ordre.



Cette décision prend effet à compter d’aujourd’hui 28 janvier 2018.



Bamako, le 28 janvier 2018

Le Ministre de l’Economie numérique et de la Communication

Arouna Modibo Touré