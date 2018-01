Pr Tièmoko Sangaré à propos de la candidature interne de l’ADEMA : « Nous ne sommes plus dans la logique des primaires, nous avons tiré les leçons des ravages de ces primaires ». - abamako.com

Pr Tièmoko Sangaré à propos de la candidature interne de l'ADEMA : « Nous ne sommes plus dans la logique des primaires, nous avons tiré les leçons des ravages de ces primaires ». Publié le lundi 29 janvier 2018 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par A.S

13e conférence nationale de L’ADEMA-PASJ

Samedi 28 mars 2015. Tweet

C’est la quintessence de l’information à retenir de la conférence de presse du président de l’ADEMA, tenue en marge de sa présentation des vœux 2018 à la presse. L’un des rendez-vous les mieux indiqués pour la presse de ne laisser aucune échappatoire par rapport à l’épineuse question de la candidature interne du parti pour les élections de 2018.











La traditionnelle présentation des vœux de nouvel an à la presse nationale et internationale du parti Adéma-PASJ a eu lieu le samedi 27 janvier 2018 au siège du parti à Bamako-coura, sous la présidence de son président, professeur Tiémoko Sangaré C’était en présence de la plupart des membres du bureau exécutif ainsi que de plusieurs autres membres et sympathisants du parti. On notait, surtout la présence des têtes dures du parti, les déjà annoncés pour être candidats aux primaires, Kalfa Sanogo et Dramane Dembélé.



Comme à l’accoutumée, ce grand rendez-vous avec la presse était l’occasion pour les cadres de l’Adema-PASJ d’échanger avec la presse sur la vie du parti et les questions d’intérêt national et international.



Echéance électorale oblige, le président du parti a été longuement bombardé par les questions des journalistes voulant obtenir des réponses sans ambiguïté sur le sujet. Comme il fallait s’y attendre, le président des Abeilles était très peu à l’aise en donnant les éléments de réponses aux questions, tellement le sujet est sensible et glissant.



Le professeur Tiémoko Sangaré a estimé normal que beaucoup de compatriotes s’interrogent sur le choix de l’ADEMA à près de 6 mois de la présidentielle. Il dira que cette question de candidature interne du parti qui taraude les esprits est abordée avec méthode, clairvoyance et sérénité par la direction du parti. Il a rappelé les conditions de la participation de l’ADEMA aux élections telles que définies par la retraite du comité exécutif du parti.



A cette fin, dira le Tièmoko Sangaré, le comité exécutif élaborera, dans les meilleurs délais, un projet plateforme politique assortie d’un programme, laquelle plateforme servira de base de négociation autour des conditions de soutien au « candidat rassembleur et consensuel » issu des rangs du parti, le cas échéant, du candidat issu de la coalition d’un ensemble de partis politiques. Une réponse qui laisse perplexe surtout quand le président du parti dira que le débat sur le principe de la candidature interne n’est pas bouclé avant de renchérir : « Nous ne sommes plus dans la logique des primaires, nous avons tiré les leçons des ravages de ces primaires ».



Par ailleurs, le président du parti a rappelé haut et fort que l’ADEMA est et reste membre de la Majorité présidentielle. Qu’à ce titre, il est intimement associé à toutes les grandes décisions engageant la vie de la nation à travers ses représentants aux gouvernements successifs, avant de conclure que cet accompagnement qu’il réitère au nom du comité exécutif, restera constant jusqu’à la fin du mandant et que l’ADEMA assumera avec honneur, et en toute dignité, sa part de responsabilité du bilan quinquennal d’IBK.



Daniel KOURIBA