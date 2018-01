Scandale financier autour de l’expropriation des paysans: Le ministre Boubou Cissé bientôt devant l’Assemblée nationale pour s’expliquer - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Scandale financier autour de l’expropriation des paysans: Le ministre Boubou Cissé bientôt devant l’Assemblée nationale pour s’expliquer Publié le lundi 29 janvier 2018 | Le Républicain

© aBamako.com par Momo

Journée des banques et établissements financiers du Mali

Bamako, le 12 mai 2017 le ministre Boubou Cissé a présidé la Journée des banques et établissements financiers du Mali au palais des sports Tweet

L’interconnexion électrique Mali-Côte d’Ivoire commencé en 2008 a touché plusieurs cultivateurs maliens dans les régions de Sikasso et de Ségou. A cause donc de ces travaux d’interconnexion électrique, plus de 900 paysans dont 834 dans la seule région de Sikasso (Sikasso-Kadiolo-Koutiala) ont été ainsi expropriés pour cause d’utilité publique.



Selon l’honorable Bakary Koné, député élu à Koutiala sous les couleurs de l’Adema Pasj, l’argent des paysans expropriés s’élève à plus de 5 milliards de FCFA dont 1 473 344 764 FCFA de la région de Sikasso. Avant de déplorer qu’à ce jour, aucun des paysans expropriés par cette interconnexion n’a eu la totalité de son argent. Furieux donc de cet état de fait, le député Bakary Koné a déjà adressé des questions écrites au ministre de l’économie et des finances, Dr Boubou Cissé et compte l’interpeller à l’Assemblée nationale pour qu’il s’explique.