Communiqué de l'URD sur la suspension du Maire Urd de la Commune VI du district de Bamako
Publié le lundi 29 janvier 2018 | Le Républicain

L’URD a appris avec stupéfaction la suspension du Maire de la commune VI, Alou Coulibaly, pour trois mois, par le Ministre des collectivités territoriales. L’URD rappelle que depuis la proclamation des résultats des élections communales du 20 novembre 2016 en commune VI, le parti a fait l’objet de la part du parti au pouvoir, le RPM, de procédures abusives et vexatoires dans l’unique but d’invalider l’élection de son maire sans succès. Qu’après avoir autorisé, à bon droit, le Général Moussa Sinko Coulibaly, un citoyen de la République, à organiser le 20 janvier 2018 sur un terrain de football de la commune VI, le lancement des activités de son mouvement , le Maire écope de la part de son département de tutelle d’une suspension de trois mois pour des motifs officiels fallacieux qui frisent le ridicule.



L’URD dénonce et condamne avec la dernière énergie cette décision honteuse, injuste, anti-démocratique à caractère purement politique.L’URD exprime son soutien et toute sa solidarité à l’endroit du Maire Alou Coulibaly et de ses collègues conseillers de la commune VI. L’URD suivra avec l’attention requise le déroulement de cette affaire et appelle ses militants et sympathisants à rester vigilants et mobilisés.



Bamako, le 25 janvier 2018



Le secrétaire à la communication



Me Demba Traoré

Officier de l’Ordre National