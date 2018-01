Tombola Sankura 2018 d’Orange Money: Une moto Djakarta, 450.000 FCFA, un réfrigérateur, un téléviseur et un téléphone Samsung enlevés - abamako.com

Tombola Sankura 2018 d'Orange Money: Une moto Djakarta, 450.000 FCFA, un réfrigérateur, un téléviseur et un téléphone Samsung enlevés Publié le lundi 29 janvier 2018 | Le Républicain

Lancé le 15 janvier 2018, la Tombola Sankura d’Orange Money qui prendra fin jusqu’au 25 février prochain, a vu ses premiers heureux gagnants enlevés leurs prix. C’était le 27 janvier 2018 au Stand d’Orange Mali de la Foire d’exposition de Bamako (FEBAK), en présence des responsables d’Orange Money, de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM), de la direction du FEBAK, et une foule nombreuse. Les prix étaient de plusieurs sortes : de 5000 FCFA, 100000 FCFA, une moto Djakarta neuve, un réfrigérateur, un téléviseur Samsung et un téléphone Samsung. Ainsi, trois personnes ont réussi chacune 50000 FCFA (Oumou Diallo, Bamadou Samaké Sory Dembélé.



Pour les prix de 100000 FCFA aussi, trois autres personnes ont réussi 100000 FCFA (Salimata Touré, Madou Koné, Kadiatou Koné). La Moto Djakarta neuve a été enlevé par Mamadou Traoré. Et le réfrigérateur obtenu par Adiaratou Sanogo. Le téléviseur Samsung a été gagné par Baba Sidy Bokar. Et le téléphone Samsung par Ibrahim Oumar Konta. Ces prix ont été remis par les responsables d’Orange Money, de la CCIM, de la FEBAK, sous l’œil vigilant de l’Huissier de justice Alassane Traoré qui a certifié que les tirages et de prix ont été faits dans les règles.



Rappelons que la Tombola Sankura Orange Money est un cadeau d’Orange Money à l’endroit de ses clients. Pour avoir bénéficié chaque semaine des cadeaux, cités dessus, et une voiture neuve le 25 février prochain, il suffit de faire des opérations sur son compte d’Orange Money : achats de crédit, dépôt d’argent, retrait d’argent, paiement e facteurs (eau, électricité) abonnements, etc.



H.B. Fofana