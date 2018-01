Préparatifs des futures échéances électorales: L’Asma-Cfp raffermit ses racines en Commune V - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Préparatifs des futures échéances électorales: L’Asma-Cfp raffermit ses racines en Commune V Publié le lundi 29 janvier 2018 | Le Républicain

© aBamako.com par A.S

Politique: 1er congrès de ASMA

Bamako, le 06 décembre 2014 au palais de la culture Amadou Hampate BA. L`Asma a tenu son premier congrès, sous la présidence de Soumeylou Boubeye Maiga. Tweet

Dans le but d’aborder les futures échéances électorales avec les armes nécessaires et de permettre au parti de viser très haut, l’Alliance pour la Solidarité au Mali Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP) est entrain de raffermir ses racines. La nouvelle section de la commune V du district de Bamako composée de 37 membres dévoués pour la cause du parti a été validée le Samedi 27 Janvier 2018 au siège du parti dans ladite commune et devant des membres du Bureau politique national.



Le parti du nouveau Premier ministre du Mali Soumeylou Boubèye Maiga est entrain de prendre du galon en commune V du district de Bamako afin d’affuter ses armes pour mieux aborder les futures échéances électorales. Le secrétaire général de l’Asma-Cfp Issa Diarra a entamé ses propos en rappelant l’immense fonction que joue une section au sein d’un parti politique. Selon lui, cette nouvelle section composée par des femmes et des hommes convergeant pour le rayonnement du parti au sein de la commune V, une commune stratégique dans le district de Bamako. Il a exhorté les membres de la section au travail afin de combler les attentes de ceux et de celles qui leur ont porté leur choix. Samba Korera, le premier vice-président du parti, qui présidait la cérémonie s’est dit convaincu de l’enracinement des racines du parti à Bamako mais aussi dans d’autres localités du pays.



Il a affirmé que les portes du parti sont grandement ouvertes pour tous ceux qui aspirent à la propagation des idéaux du parti et au progrès du Mali. Quant au nouveau secrétaire général de la section de la commune V du district de Bamako Dr Gallo Ba, il a annoncé que le bureau dont il a la lourde tache de diriger et qui vient d’être validé par les membres du bureau politique national a été mise en place de façon consensuelle et apaisé. « Il est la résultante des femmes et des hommes dévoués et disciplinés pour faire de leur parti, un parti leader et rassembleur des maliens de tout bord politique ou d’obédience religieuse ; le bureau sera au côté du parti à relever tous les défis de développement de l’Asma-Cfp » approuve-t-il.



L’Asma est certes un parti jeune sur l’échiquier politique malien par l’âge, mais un grand parti par la qualité des hommes et des femmes qui le compose, a-t-il lancé. Il a salué la nomination du président du parti Soumeylou Boubeye Maiga comme Premier ministre du Mali par le président de la République Ibrahim Boubacar Keita tout en soutenant que le soutiens des membres de l’Asma-Cfp et de tous les autres partis politiques de la Convention de la Majorité Présidentielle ne feront pas défaut afin de lui permettre de relever les énormes défis auxquels le pays fait face.



Moussa Samba Diallo