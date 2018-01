L’édition 2018 de la journée internationale de la Douane célébrée au sous le thème «la sécurité de l’environnement commercial» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie L’édition 2018 de la journée internationale de la Douane célébrée au sous le thème «la sécurité de l’environnement commercial» Publié le lundi 29 janvier 2018 | Infosept

© aBamako.com par A S

Inauguration de un monument dédié aux agents des douanes

Bamako, le 25 janvier 2018 Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré, hier, un monument dédié aux agents des douanes morts pour la patrie, et a rendu un hommage mérité aux soldats de l’économie. Tweet

Les gabelous du Mali ont mis deux jours à profit pour célébrer la journée internationale de la douane à travers plusieurs activités. La célébration de cette journée s’est déroulée les 25 et 26 janvier 2018 sous le thème «la sécurité de l’environnement commercial» et avait comme slogan «un environnement commercial sûr au service du développement économique». La première journée de cette célébration a été présidée par le président de la République. Elle a été marquée par l’inauguration, dans la cour de la Direction générale des Douanes maliennes, d’un monument aux morts, en souvenir au sacrifice d’agents des Douanes tombé pour la patrie.



Cette inauguration a été suivie par le dépôt de gerbes de fleurs au pied dudit monument par le président IBK qui a profité de l’occasion pour rendre un hommage mérité aux soldats de l’économie. Après cela, les douaniers maliens se sont réunis pour célébrer 42 agents de la douane malienne qui ont fait valoir leur droit à la retraite cette année. Un chèque de 84 millions de F CFA a été remis à ces partants à la retraite, suivie de la remise symbolique des effets et insignes de corps. La journée du 25 janvier s’est poursuivie par un déjeuner de presse au cours duquel le premier responsable des douaniers du Mali, l’inspecteur général Aly Coulibaly a évoqué avec les hommes de média les différents chantiers et défis auxquels ce corps fait face.



Il a souligné le vaste chantier des réformes engagées depuis quelques années pour plus de maillage du territoire avec des moyens techniques, matériels et humains déployés. M. Coulibaly et ses hommes se disent engager à tout faire pour lutter efficacement contre la fraude. Aussi, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la Douane malienne, à en croire son directeur général, a fait beaucoup par des saisies d’armes, de munitions, de drogues et autres produits.



A cela, il faut ajouter l’opérationnalisation des brigades fluviales douanières à Bamako, Mopti et Kayes. Parlant des recettes douanières, le DG dira qu’après avoir mobilisé plus de 525 milliards de F CFA en 2016, 585 milliards F CFA en 2017, la Douane malienne doit mobiliser cette année 641 milliards FCFA. La journée du 25 a pris fin par un match de football opposant l’AS-Douanes du Mali à celui du Burkina. S’agissant de la journée du 26 janvier proprement dite, elle a été aussi marquée par plusieurs activités.



Il s’agit de la projection d’un film documentaire sur les douanes maliennes, de la remise de certificats de mérite et de la présentation du portail d’information sur le Web de l’Administration des Douanes du Mali. Ensuite, un panel a été constitué pour une conférence-débats sur le thème « la contribution de la Douane à la création d’un environnement commercial sûr au service du développement économique».