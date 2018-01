Présidentielle 2018 : Le PRVM Fasoko annonce la candidature de son président Mamadou Oumar Sidibé - abamako.com

En cette période de précampagne électorale de la présidentielle de juillet prochain, le Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali (PRVM Fasoko) affute les armes comme c’est d’ailleurs le cas dans bien d’autres états-majors des différents partis politiques. A la faveur de son Assemblée Générale tenue le samedi 27 janvier 2018 à son siège, le parti du chameau blanc a désigné le candidat devant défendre ses couleurs à la présidentielle de juillet prochain.



C’est la personne du président du parti M. Mamadou Oumar Sidibé qui est officiellement investi comme le porte-étendard des verts et blancs. « Je relèverai le défi avec vous et ensemble nous allons gagner » a déclaré le candidat à l’issue de son investiture. Il s’est dit heureux de la confiance placée en sa personne par les militants du parti qui, par voie de consensus, ont porté leur choix sur lui. « J’ai accepté humblement en toute modestie la mission qui vient de m’être confiée et je remercie le Bureau Exécutif National ainsi que l’ensemble des militants pour leur confiance » a laissé entendre M. Mamadou Oumar Sidibé avant de rassurer la base du parti qu’il va se battre pour l’atteinte des objectifs du parti qui est la conquête du pouvoir dans un bref avenir.



Signalons que l’Assemblée Générale qui a débouché sur l’annonce de cette candidature a été l’occasion pour le parti de justifier le choix d’un candidat à l’interne. Selon Yaya Coulibaly, le secrétaire général du parti, la décision «audacieuse» du parti s’explique par le «manque de vision du régime actuel» et son incapacité à gérer les urgences sociales. En 5 années d’existence, le PRVM avec sa devise – Dambé, Danaya, Ladriya – compte 2 députés à l’Assemblée nationale et 315 élus locaux. Des acquis qui lui permettent de revendiquer la position de deuxième plus gros parti de l’opposition au Mali.





André SEGBEDJI/abamako.com