CHAN 2018: Le Maroc et le Soudan passent en demi-finale Publié le lundi 29 janvier 2018

En quarts de finale du CHAN 2018, le Soudan a battu la Zambie 1-0

En quarts de finale du CHAN 2018, le Soudan a battu la Zambie 1-0, le Samedi 27 Janvier 2018 à Marrakech.

Les deux premiers qualifiés des quarts de finale du Chan 2018, le Maroc et le Soudan, ont obtenu leur billet samedi en battant leurs adversaires respectifs, la Namibie (2-0) à Casablanca et la Zambie (1-0) à Marrakech.



Les Lions de l’Atlas locaux, pays hôte, n’ont mis que 36è minutes pour trouver le chemin des buts des Braves Warriors. Ayoub El Kâabi inscrit son 4e but et le record. Salaheddine Saïdi d’une tête décroisée marque le second but à la 54è. En demi-finale, le Maroc croisera le vainqueur du match Congo-Libye de ce dimanche au Grand stade d’Agadir.



Au deuxième match, le Soudan a surpris la Zambie. Un but marqué à la 31è par Safeldin Bakhit sur un service de la tête par Maaz. En demi-finale, les Crocodiles du Nil affronteront le vainqueur du match Angola-Nigeria.



Réactions d’après Maroc-Namibie



Ricardo Giovani Mannetti (sélectionneur de la Namibie) :



« L’arrêt du championnat a joué sur le rendement de l’équipe »



« Le championnat a repris seulement trois mois après de longue interruption. Cela a joué sur le rendement des joueurs et de l’équipe. Même les autres sélections ont fait les frais. Ce soir on avait un tempérament physique pour surprendre le Maroc voire déstabilisé son jeu. Mais le Maroc était dans ses grands jours. Je suis satisfait de mes joueurs et leurs performances. On avait une équipe magnifique et grandiose »



Jamal Sellami (sélectionneur du Maroc) :



« Nous sommes prêts à gagner »



Une bonne équipe namibienne mais que nous avons mis un pressing infernal dès le début du match. On a analysé cette équipe dans ses compartiments, notamment contre la Côte d’Ivoire.



Les quarts de finale et la suite du tournoi est différent des autres matches. Il faut bien les préparé sans regarder tout en étudiant les différents scénarios



Il faut garder notre performance jusqu’au bout. On mérite notre qualification, et nous sommes prêts à gagner les deux autres matches pour le pays »