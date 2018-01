Mouvement Citoyen- ATT: Bittar pour une gestion consensuelle du pouvoir - abamako.com

Mouvement Citoyen- ATT: Bittar pour une gestion consensuelle du pouvoir Publié le lundi 29 janvier 2018 | Le Zenith Bale

Le MC-ATT a eu un an le 26 janvier. Pour commémorer cette date, son président Jeamille Bittar, a animé un point de presse samedi 27 janvier 2018 au siège du parti.

La rencontre s’est tenue dans une ferveur militante où Jeamille Bittar a rappelé les engagements de son parti. Il a dressé le tableau des grandes actions menées tout au long de l’année écoulée. Des actions qui se sont, pour beaucoup, déroulées dans l’ombre mais qui ont influencé les décisions politiques du pourvoir actuel.



Ni de l’opposition ni de la mouvance, le MC-ATT reste fidèle à sa position de neutralité. Il invite tout le monde (opposition, majorité, centriste etc.) à se mettre à la table du dialogue pour le Mali. « Il faudrait que l’on repense la démocratie, la gouvernance et le vivre ensemble pour le bonheur des Maliens », a-t-il lancé. Il a mentionné que le MC- ATT n’est pas né suite à un mouvement d’humeur. « Il a assimilé et interprété un type de gouvernance politique appelant les citoyens et citoyennes de notre pays à mettre le Mali au centre des préoccupations nationales ».



Au cours de l’année écoulée le MC- ATT a déployé d’intenses activités. « L’implantation du Parti se poursuit dans tout le pays, ainsi qu’à l’extérieur. Nous avons invité les organes mis en place, à renforcer le maillage du parti pour être plus près des militants », a souligné M. Bittar.



« A la veille des élections générales, nous appelons nos concitoyens à privilégier le débat politique à travers des élections transparentes, crédibles et inclusives sur toute l’étendue du territoire national. Le sort des régions non opérationnelles doit être convenablement géré. Le fichier électoral doit être transparent », conseil t-il.



Le président du MC-ATT, Jeamille Bittar pense que « la forme de gestion consensuelle du pouvoir pourra très certainement aider le Mali à sortir de ses difficultés. Nous ne réinventerons pas la roue et un seul bord politique ne pourra non plus faire le futur du Mali. Seul le dialogue en taisant les querelles personnelles est une alternative sûre ». Et d’ajouter que « le cœur de notre préoccupation reste le Mali et la réconciliation des Maliens ». Pour se faire Jeamille Bittar prône l’union autour des priorités du Mali. Lui et son parti se désengagent de toute dynamique de division du Mali. Le MC-ATT reste neutre dans ses opinions en ce qui concerne la gouvernance du président de la République.



La cérémonie a été l’occasion pour le MC-ATT de s’incliner devant la mémoire des éléments forces armées maliennes, tombés lors des récentes attaques contre des camps.

Aminata Traoré