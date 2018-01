CHAN 2018 Le président de la Caf lance le diplôme « Caf pro » pour les entraîneurs - abamako.com

CHAN 2018 Le président de la Caf lance le diplôme « Caf pro » pour les entraîneurs
Publié le lundi 29 janvier 2018 | Les Echos

Le président de la Confédération africaine de football, M. Ahamd, a procédé le jeudi 25 janvier 2018 dans la matinée à Rabat au Maroc au lancement du diplôme « Caf Pro » pour l’élite africaine des entraîneurs.



Au cours de la cérémonie, le président de la Caf a confirmé que cette expérience sera un exemple pour le développement et la formation des entraineurs, et une possibilité à eux offerte d'obtenir le diplôme de formation « Caf Pro ».

Le président Ahmad a remercié le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, pour les efforts inlassables fournis afin de promouvoir le niveau des entraineurs en formation, avant d'annoncer officiellement le lancement de la première version de ce diplôme continental.

Le président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa a dit que cette formation est une étape pratique de réalisation de la stratégie de développement du jeu, qui est appliqué par la Fédération royale marocaine de football, conformément aux directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le président de la Fédération Royale marocaine de football, a déclaré que cette formation est fondée sur des bases scientifiques et de connaissances qui amélioreront le niveau du football localement et sur le continent.

Il a promis que la Fédération Royale marocaine de football utilisera toutes ses ressources pour faire de cet atelier un succès.

Pour sa part, le responsable de la formation dispensée, Jean-Pierre Morlans a effectué une présentation détaillée sur le contenu et les implications du diplôme « Caf Pro ».

Sarr

Depuis Rabat