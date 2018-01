Eau et électricité en zones semi-urbaines et rurales : Dougabougou et Séribala reçoivent leurs équipements - abamako.com

Eau et électricité en zones semi-urbaines et rurales : Dougabougou et Séribala reçoivent leurs équipements Publié le lundi 29 janvier 2018 | L'Essor

Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini, a effectué, samedi, une mission dans la Région de Ségou, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme présidentiel d’urgences sociales d’accès à l’énergie et à l’eau potable, pour la période 2017-2020.

Le ministre était accompagné, pour la circonstance, d’une forte délégation comprenant des membres de son cabinet et de responsables de services rattachés à son département. C’est aux environs de 08 heures que le ministre et sa délégation se sont rendus dans la commune de Markala, à 35 km au nord-est de Ségou. Sur place, Malick Alhousseini a été accueilli par le maire de la commune, Adama Siby, et le chef du centre de pompage de la Société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP), Abdoulaye Konaté.



Une visite des installations d’eau potable de la société aura permis au ministre de s’imprégner des acquis et des difficultés de l’entreprise. M. Konaté a rappelé que la station de pompage de Markala a démarré ses activités en 1990. Il a expliqué que, de cette date à nos jours, il n’y a jamais eu de manque d’eau à Markala. «L’eau est contrôlée à trois reprises durant la journée. Le seul problème que connait la station de pompage de Markala, c’est que le réseau n’est pas densifié pour que les populations aient accès à l’eau depuis leur maison. Néanmoins, il y a 28 bornes fontaines fonctionnelles pour permettre à ceux qui ne disposent pas de robinets de s’approvisionner», a-t-il révélé.



Après cette visite, au pas de charge, sous un soleil rayonnant, le ministre et sa délégation ont mis le cap sur Dougabougou, une commune à 55 km au Nord de Ségou, pour l’inauguration du réseau d’électrification et de l’adduction d’eau potable. Aussitôt arrivée, le ministre a été accueilli par les autorités administratives et politiques. A cette occasion, la joie et la fierté se lisaient sur les visages des populations sorties massivement. Les femmes, jeunes et enfants scandaient : «Merci IBK pour l’eau et l’électricité».



À l’entame de ses propos, le maire de Dougabougou, Boua Berthé, a, au nom de sa population, remercié le président de la République pour l’exécution de son programme d’électrification en milieux semi-urbain et rural et leur alimentation en eau potable. Le maire a affirmé que désormais, grâce à ces infrastructures, les contraintes liées à l’insuffisance d’électricité sont finies, car, dorénavant, le courant est permanent 24 heures sur 24, mais aussi les maladies liées à l’eau ont diminué. Après la coupure du ruban symbolique, le ministre s’est entretenu avec les notabilités de cette commune. Celles-ci ont formulé des bénédictions pour la paix et la stabilité du pays.

C’est par la commune rurale de Séribala que le ministre a bouclé sa mission. Arrivée à 13h, une foule en liesse attendait le ministre avec impatience. Le maire de la commune rurale de Séribala, Boubacar N’Golo Tangara, a exprimé toute la joie et la gratitude de sa population à l’endroit du gouvernement et de ses partenaires pour la réalisation de cette adduction d’eau potable et du raccordement de la ville au réseau d’interconnexion d’Energie du Mali (EDM).

Il a remercié le ministre pour les efforts de développement dans tout le pays ainsi que les partenaires et toutes les bonnes volontés qui y contribuen, auprès de l’Etat malien. Cependant, le maire a sollicité l’extension du réseau d’eau et d’électricité pour couvrir toute la ville et procéder aux branchements sociaux, au bénéfice de la relance de l’économie et donc du développement de la commune de Séribala et de sa population.



Le ministre Alhousseini a indiqué que Dougabougou et Séribala sont situées au cœur de l’Office du Niger, un outil privilégié de la souveraineté alimentaire de notre pays et de la sous-région ouest-africaine. Il a ajouté que grâce à la volonté politique affichée du président Ibrahim Boubacar Keita, qui a dédié 15% du budget national à l’agriculture et son fort engagement à développer l’Office du Niger, il est apparu essentiel d’œuvrer à l’électrification de ces deux localités et leur dotation en un système d’adduction d’eau potable.



Il ajoutera que le Programme présidentiel d’urgences sociales ambitionne de faciliter l’accès de l’eau aux usagers en leur octroyant le m3 à 113 FCFA comme à Bamako, Gao où Sikasso grâce à la gestion du service par la SOMAGEP et la SOMAPEP. Le ministre a donné l’assurance, au nom du gouvernement, que dans le cadre de ce programme, toutes les localités de la zone seront électrifiées et dotées de systèmes modernes d’adduction d’eau potable d’ici l’horizon 2020.

Le ministre a rappelé qu’avant l’arrivée d’EDM, l’entreprise KAMA-SA assurait la fourniture de l’électricité en centre isolé à Séribala. Il a adressé ses vifs remerciements à cette entreprise pour son rôle de pionnier dans l’électrification au Mali en général et le soin particulier qu’elle a mis dans le service partout où elle a opéré.

Malick Alhousseini a indiqué que les systèmes d’Adduction d’eau potable (AEP) de Dougabougou et de Séribala ont été réalisés à travers le Programme d’appui aux collectivités territoriales pour l’eau et l’assainissement (PACTEA II), financé par l’Union européenne (UE). Le premier pour un montant de 557 563 450 Fcfa et le second pour 425 600 000 Fcfa.

Les travaux de raccordement de la localité de Séribala au réseau interconnecté, entrepris par EDM, ont été réalisés pour un montant total de 807 839 311 Fcfa par l’Agence commercial Coulibaly Moussa SARL (A2CM). Les travaux ont consisté à la réalisation d’un réseau électrique de 28 km de lignes HTA 33KV, de 12 km de ligne et de 03 postes de 205 KVA. À la date d’aujourd’hui, 644 clients sont branchés, 53 foyers lumineux sont en service.

L’approvisionnement en eau potable de la ville de Séribala est assuré à travers 44 Points d’eau modernes (PEM) répartis entre 8 forages équipés de Pompes à motricité humaine (PMH) et une AEP. L’Adduction d’eau potable de Séribala comprend: 4 forages de production avec un débit cumulé de 32 m3/h, 1 château d’eau en béton armé de capacité de 200m3, érigé à 15m de hauteur sous cuve, 1 réseau de conduites d’une longueur de 18 751 mètres linéaires, 01 groupe électrogène de 22 KVA, 01 champ photovoltaïque et divers équipements techniques.

Enfin, le ministre Malick Alhousseini a souligné, à travers ces infrastructures, l’exemplarité de la coopération, du partenariat immense et de l’amitié particulière entre le Mali et l’UE.

M. S