présidentielle de 2018- L’Adéma-PASJ toujours indécise - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique présidentielle de 2018- L’Adéma-PASJ toujours indécise Publié le lundi 29 janvier 2018 | Les Echos

© aBamako.com par A S

15ème Conférence Nationale de l`ADEMA PASJ

L`ADEMA PASJ a organié sa 15 è conférence Natonale le 25 Mars 2015 au stade Modibo KEITA Tweet

Ceux qui veulent connaître le nom du candidat de l’Adéma-PASJ à l’élection présidentielle doivent encore patienter. Samedi dernier, au cours de son traditionnel vœu de nouvel an, le flou a été encore entretenu.



Aura-t-il oui ou non un candidat issu de ses propres rangs ? La question fait rage au sein de l’Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pur la justice et la solidarité (Adéma-PASJ) et elle a été au centre des entretiens entre le président du part, Tiémoko Sangaré et la presse, samedi au siège du parti à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de vœux de l’Abeille (emblème du PASJ) à la nation et la presse. « Le débat n’est pas encore clos’ s’est contenté de dire Tiémoko tout en affirmant que la réflexion était en cours. Cette tergiversation du comité exécutif de l’Adéma semble être une fuite en avant d’où la détermination de certains de ses militants à mettre la pression sur le CE afin qu’il se décide le plus vite possible car juillet c’est déjà demain. C’est d’ailleurs cette attitude incongrue du CE qui ont poussé des militants proches de hauts cadres du parti comme Kalfa Sanogo ou encore Dramane Dembélé à porter les candidatures de ces derniers au primaires que le parti ne veut plus eu égard aux effets néfastes que ce mode de scrutin a eu sur le parti.

Depuis que le pouvoir lui a filé des mains en 2002, l’Abeille est restée un accompagnateur des présidents ATT et IBK. Le parti ne s’en plaint pas, car ATT et IBK n’ont jamais remis en cause ce que l’Adéma a fait. Ils se sont engagés à poursuivre l’œuvre entamée par l’Adéma a estimé M Sangaré.

La situation politique sociale a été évoqué par le présidant du PASJ. Hommage a été rendu à l’armée. Le parti invite à l’union sacrée contre le terrorisme à la réconciliation et à la paix.

Denis Koné