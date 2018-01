Mise en place du bureau du RJPPM : le président de la jeunesse du parti FARE, Issa Coulibaly, dénonce la violation des textes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mise en place du bureau du RJPPM : le président de la jeunesse du parti FARE, Issa Coulibaly, dénonce la violation des textes Publié le lundi 29 janvier 2018 | L’Inter de Bamako

Tweet

Les jeunes des partis politiques de l’URD, des FARE, de Yèlèma, du RJS, du PSP, du PARENA, de la CNAS Faso Hèrè ont, au cours d’un point de presse tenu au siège de l’ADP Maliba, dénoncé la violation des textes du Réseau des jeunes des partis politiques du Mali (RJPPM). C’était mardi le 23 janvier.











Dans une déclaration lue par le président de la jeunesse du parti Yélèma, Issa Coulibaly, il ressort que l’article 4 ; aliéna 2 du règlement intérieur du RJPPM a été violé pour mettre en place le nouveau bureau. Selon cet article, nul ne peut être candidat au poste de président (e) sans être membre du bureau sortant. Or il se trouve que cette disposition n’a pas été respectée par le RPM et l’ADEMA. Il dénonce aussi la complicité du représentant de la fondation CMIDD qui a pris fait et cause pour le représentant de son parti qui n’est autre que le RPM.



Il a salué l’esprit républicain des cadres de l’URD qui n’ont pas voulu joue le jeu de leur représentant qui était d’ailleurs le président sortant. Ils lui ont clairement dit qu’ils ne le soutiennent dans son aventure à savoir violer les textes en renouvellement son mandat d’un an.



On notait la présence d’Ibrahim Kébé en qualité de premier président du RJPPM. Il a tenu à préciser qu’il pouvait aller au-delà de son mandat de un an. Mais dit-il, cela allait porter un coup dur au jeune réseau. Il estime que le RJPPM est un outil capital pour l’émergence des jeunes des partis politiques.



Le PARENA était représenté par Issa Traoré, l’URD par Abdrahamane Diarra, le RJS par Oumou Kouata, le PSP par Fily Dabo Sissoko, CNAS-Faso Hèrè par Idrissa Sagara.



Y.S