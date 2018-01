Pr YOUNOUSS HAMEYE DICKO de la CMP à propos de la présidentielle « Tous ceux qui sont au gouvernement doivent soutenir IBK » - abamako.com

Pr YOUNOUSS HAMEYE DICKO de la CMP à propos de la présidentielle « Tous ceux qui sont au gouvernement doivent soutenir IBK » Publié le lundi 29 janvier 2018 | Mali Horizon

© aBamako.com par A.S

Dans le cadre des concertations avec les forces vives de la Nation, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré hier à Koulouba les responsables des partis de la majorité présidentielle.

Dans un entretien qu’il nous a accordé, l’un des vice-présidents de la Convention des partis politiques de la majorité présidentielle (CMP), Pr Younouss Hamèye Dicko, n’a pas tari d’éloge sur le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, dont il vante « le patriotisme et le bilan positif». Avant d’appeler les alliés politiques, en particulier ceux qui sont au gouvernement et leurs partis respectifs à un seul devoir, « soutenir la candidature (du président sortant) à un second mandat ».



Pour le président du Rassemblement pour la démocratie et la solidarité (RDS) et l’un des vice-présidents de la CMP, il n’y a aucun doute, le président sortant est candidat à sa succession et « il est de l’intérêt du Mali d’avoir IBK comme président de la République ; car c’est un patriote hors pair, qui a su résister aux pressions internes et externes. Je puis vous dire que des gens ont voulu détruire le Mali et son président, mais, notre pays demeure… », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter que le pays résiste et tient debout dans le concert des nations grâce aux efforts de ses dirigeants, sans vouloir entrer dans le détail de ce qu’il y a comme « bon bilan en terme d’amélioration de la situation des travailleurs, dans l’éducation, les grands chantiers d’urgences sociales, la montée en puissance de l’armée, qui va rétablir la dignité du pays, etc ».



Et Pr Younouss Hamèye Dicko de tacler ceux qui évoquent des hypothèses d’une transition en cas de non tenue de l’élection présidentielle en juillet-août prochain. « Je ne comprends pas pourquoi des gens ont réfléchi depuis longtemps à la non tenue des élections. J’avais en son temps répondu au doyen Seydou Badian Kouyaté qu’il ne faut même pas envisager de tels scénarii pour notre pays. L’on dit que ceux qui parlent de la lutte des classes préparent le terrain pour qu’il y ait des classes. Finalement, je crois que des gens souhaitent qu’il n’y ait pas d’élection pour leur permettre de prendre part à une quelconque transition. Ça ne sera pas le cas ! Nous serons aux urnes à bonne date », a-t-il martelé. Avant de lancer la pique selon laquelle c’est ceux qui n’ont pas eu satisfaction depuis les élections de 2013 qui continuent à caresser le rêve d’une hypothétique transition.



A propos de la prochaine élection présidentielle, notre interlocuteur rappelle que lors de son 3ème congrès ordinaire, son parti, le RDS avait déjà appelé IBK à se porter candidat et aujourd’hui, confie-t-il, le chef de l’Etat a accepté cette sollicitation. Et de souligner que tous les alliés du pouvoir, en particulier ceux qui sont au gouvernement doivent soutenir cette candidature.



En abordant la situation sécuritaire du pays, ce leader de la CMP a reconnu que l’insécurité a augmenté et que toute la classe politique doit s’unir au chevet du pays pour le sortir de la crise. C’est pourquoi il s’est interrogé sur l’opportunité des revendications catégorielles qui inspirent encore certaines manifestations. « Est-ce que c’est le moment aujourd’hui de faire des marches quand le pays est envahi de partout. Beaucoup de gens ne savent pas que le nord et le centre du pays nous échappent aujourd’hui et que nous avons un devoir à taire nos intérêts sectaires pour chercher le retour à la paix et à la sécurité collective », a-t-il commenté par rapport aux récentes répressions de manifestations publiques.



Pr Younouss Hamèye Dicko s’est en outre félicité de la nomination du nouveau Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, dont il salué les qualités de grand serviteur de l’Etat à différentes responsabilités. Il lui a souhaité pleins succès et beaucoup de courage du fait que la solution de sortie de la crise ne sera pas facile avec « d’énormes difficultés que nous posent les terroristes et nos moyens limités ». Sans désespérer, il plaidera pour une union sacrée autour du président de la République et de l’Armée pour passer cette phase difficile de l’histoire du pays.



Bruno D. S