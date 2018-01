Assises de la table ronde du secteur de la santé : 5 milliards de francs pour améliorer le plateau technique et la qualité des services a annoncé le Premier ministre, Soumeylou Boubeye MAIGA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Assises de la table ronde du secteur de la santé : 5 milliards de francs pour améliorer le plateau technique et la qualité des services a annoncé le Premier ministre, Soumeylou Boubeye MAIGA Publié le lundi 29 janvier 2018 | Primature

© aBamako.com par A.S

Politique: 1er congrès de ASMA

Bamako, le 06 décembre 2014 au palais de la culture Amadou Hampate BA. L`Asma a tenu son premier congrès, sous la présidence de Soumeylou Boubeye Maiga. Tweet

Le Premier ministre, Soumeylou Boubeye MAIGA, a presidé ce lundi 29 janvier 2018, au palais de la culture, Amadou Hampate BA , la cérémonie d’ouverture des Assises de la table ronde sur le secteur de la santé, de la solidarité et de la promotion de la femme.Il était accompagné par plusieurs membres du Gouvernement.



Dans son allocution, à l’ouverture des travaux, le Premier ministre a salué la tenue lesdites assises qui contribueront à renforcer le dialogue social, et il a annoncé que le Gouvernement mettra à la disposition du secteur de la santé cinq milliards de nos francs pour améliorer le plateau technique et la qualité des services dans nos hôpitaux et centres de santé.



Durant trois jours de travaux, les experts, techniciens et syndicats de la santé traiteront les thématiques relatives à la gouvernance du secteur de la santé, à son financement et à la distribution des services.



Le coordinateur des conférences sociales, Pr Doulaye Konaté s’est réjoui de la présence du Premier ministre. Ce qui témoigne de l’intérêt que le Chef du Gouvernement réserve au renforcement du dialogue social afin d’améliorer la qualité des services sociaux.



La représentatnte des partenaires techniques et financiers a mis l’accent sur les actions prioritaires qu’ils entendent cibler. Parmi ces actions prioritaires : la qualité et la répartition équitables des ressources humaines en santé pour une fonctionnalité pérenne des services ; l’utilisation efficace et efficiente des ressources mobilisées et enfin la prise en charge intégrée de la malnutrition.



Bamako, le 29 janvier 2018