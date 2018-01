Insécurité dans le pays: la Plateforme « AN KA BEN » soutient IBK et les Fama - abamako.com

Insécurité dans le pays: la Plateforme « AN KA BEN » soutient IBK et les Fama Publié le lundi 29 janvier 2018

La Plateforme ‘’An Ka Ben’’ a tenu hier dimanche, à la Maison de la presse de Bamako, un point de presse. Son président, Moussa TIMBINE, a entretenu les journalistes sur l’insécurité dans le pays. A la même occasion, il a réitéré leur soutien au Président IBK et aux Forces armées et de sécurité du pays victimes d’une série d’attaques.



Des responsables et membres de la Plateforme ‘’An Ka Ben’’, un regroupement d’hommes politiques et de la société civile, ont assisté au point de presse animé par Moussa TIMBINE. Également député à l’Assemblée nationale, M. TIMBINE a indiqué que la rencontre se tient dans un contexte de deuil pour notre pays, en faisant allusion à la série d’attaques contre les FAMa et les civils à Boni, à Soumpi, à Ménaka…

Dans sa déclaration liminaire, le président TIMBINE a exprimé la compassion de l’ensemble des membres de leur mouvement aux familles endeuillées et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Il relève qu’au-delà de leur douleur, de leurs émotions, les actes barbares de la semaine dernière suscitent des interrogations. Il s’étonne qu’au moment où l’Armée s’apprête à une offensive anti-terroriste que certains s’attaquent au pays.

« Notre pays fait face à une propagande interne et externe visant à décrédibiliser l’État malien et à le priver de soutien dont il a un besoin vital. L’État est devenu la cible de toutes sortes d’attaques, comme s’il y avait une volonté de le détruire, de l’empêcher par tous les moyens de se relever », a déploré le conférencier.

Pendant ces moments de crise, s’offusque M. TIMBINE, des fils du pays animés de mauvaise foi entament une campagne de propagande contre le Mali dans les médias étrangers. Il qualifie cet acte de trahison et de crime contre la nation.

«Que peuvent espérer ceux dont le message quotidien vise à saboter les efforts de recherche d’appui de nos institutions auprès de la communauté internationale pour sauver la sécurité et la paix du pays ? Quel message nous renvoyons à l’opinion internationale à travers les diatribes infondées contre nos intuitions, sachant bien que ce sont elles qui parlent au nom du pays pour le développement, pour la construction de la paix, pour l’équipement de nos forces armées et de sécurité ? Nous sommes devenus les fossoyeurs de notre pays et les premiers à jeter l’opprobre sur nous-mêmes », a dénoncé le responsable de la Plateforme.

Au nom du patriotisme, il pense que l’ensemble des acteurs et des forces politiques doivent mettre l’intérêt général au-dessus de toute autre considération. En ne le faisant pas, il prophétise que le pays continuera longtemps à produire les mêmes problèmes. Donc, réagit-il, ça suffit maintenant !

Dans sa déclaration, le président Moussa TIMBINE a réaffirmé son soutien aux Institutions de la République, aux FAMa et renouvelé leur engagement à accompagner la paix et la réconciliation nationale au Mali.



Par Sikou BAH