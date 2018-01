Congrès national d’initiative démocratique (CNID-FYT): ine figure historique jette l’éponge - abamako.com

Congrès national d'initiative démocratique (CNID-FYT): ine figure historique jette l'éponge Publié le lundi 29 janvier 2018

Contre le statuquo improductif qui a droit de cité au Congrès national d’initiative démocratique (CNID-FYT), celui qui a été jusqu’à ce 24 janvier 2018, un des vices-présidents, Dioncounda Niakaté, veut désormais inscrire son engagement pour le Mali dans une vision plus constructive.



Rejetant donc l’immobilisme au sein du Parti du soleil levant, cet acteur du Mouvement démocratique a choisi de se dissocier des effectifs du parti de Me Mountaga TALL, à travers une lettre de démission, qu’il a envoyée au Comité directeur et à toutes, les structures du CNID-FYT.

Un coup dur pour le parti de l’ancien ministre de la Communication ? En tout cas, le départ de Niakaté est une grosse perte, au regard de son parcours politique et de son militantisme à toutes épreuves.

Qui est Dioncounda Niakaté ?

Politique et expert en formation, mais surtout un acteur du mouvement démocratique

Humble à la limite de discrétion, Dioncounda Niakaté, la cinquantaine accomplie, a été un acteur majeur du Mouvement démocratique du Mali. Membre fondateur et secrétaire général de l’Association des Diplômés Initiateurs et Demandeurs d’Emploi (ADIDE), Niakaté a pris une part active à la chute du régime du général Moussa Traoré en 1991. Avec son association, l’ADIDE, il a été un des principaux responsables des mouvements de jeunesse qui ont pris part à la Transition de 1991. Membre du membre du CRN (comité de réconciliation nationale), aux côtés de Sidi Camara pour le compte de l’ADIDE, Dioncounda Niakaté était aussi un membre influent de la Jeunesse Active du CNID-FYT, dont il a été le premier président en 1992.

Membre fondateur et Militant engagé du CNID-FYT, le jeune Niakaté a franchi tous les échelons du Congrès national d’Initiative démocratique pour se retrouver parmi les vice-présidents du parti du soleil levant.

Comme pour prendre date avec l’histoire du Mali, M. Niakate a été fait rapporteur général des États Généraux de la jeunesse et de l’Emploi du Mali du 4 au 6 juin 1992.

Son engagement pour l’emploi des jeunes le conduit à travailler à l’Office de la main d’œuvre (OMO) puis à l’ANPE où Dioncounda Niakaté devient Directeur Général Adjoint. Mais avant, directeur du Centre de Perfectionnent Reconversion, M. Niakaté était en charge de la gestion de la formation que celles-ci soient diplomates ou qualifiantes.

Membre du réseau des Correspondants.org de la Fing M. Niakaté a participé à Lift France en 2009 à Marseille et auparavant au Carrefour des possibles de Brest en juillet 2006.

En décembre 2009, du 14 au 18 à Bamako, il a piloté avec d’autres collègues les activités d’organisation d’InnovAfrica.



Par Sékou camara