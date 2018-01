Chefs de village et de quartier: une coordination régionale nait à Segou - abamako.com

Chefs de village et de quartier: une coordination régionale nait à Segou Publié le lundi 29 janvier 2018 | Info Matin

Après Sikasso et Mopti, c’était au tour de Ségou de mettre en place sa Coordination régionale des chefs de village, de quartier et de fraction. Le bureau de 27 membres a été présenté, samedi dernier, aux autorités de Ségou, dans la salle de conférence du gouvernorat.



La cérémonie de présentation s’est déroulée en présence du représentant du Gouverneur, Issaka BATHILY ; du président de CRI-2002, parrain de la Coordination, le Dr Abdoulaye SALL ; du premier adjoint au maire de la Commune de Ségou, Aboubacar SOW ; du représentant du président de l’Assemblée régionale ; du président de la Délégation régionale de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali. Plus de 150 chefs de village, de quartier et de fraction, venant de l’ensemble des cercles de la région, ont pris part à cette rencontre qui a enregistré également la présence d’invités des Coordinations régionales de Sikasso et de Mopti.

La maire Aboubacar SOW, après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, leur a donné l’assurance de l’entier soutien des autorités communales dans leur démarche de rassemblement et de quête de reconnaissance. ‘’Les portes de la mairie vous sont ouvertes’’, a-t-il promis. En plus des légitimités traditionnelles présentes, il a demandé aux leaders religieux, de toutes les confessions, de prier pour le pays, afin qu’il retrouve la paix et la concorde.

Le président de la Coordination régionale des Chefs de village, de quartier et fraction, Oumar TOGOLA, a exprimé sa joie de les voir si nombreux à la rencontre ses membres. Pour lui, c’est autour d’une question essentielle qu’ils se retrouvent. M. TOGOLA estime qu’il faut que les chefs de village se considèrent eux-mêmes pour que les autres en fassent autant. Pour ce faire, est-il convaincu, il est indispensable de se mettre ensemble du bas au haut de l’échelle. En effet déplore-t-il, il n’y a que les chefs de village, de quartier et de fraction qui sont les moins structurés de la base au sommet.

M. TOGOLA a rappelé que c’est en 2016 que la Coordination provisoire a été mise en place. À ce stade, a-t-il fait savoir, les Coordinations de Bla cercle, de l’Arrondissement central de Ségou, de la Commune de Sébougou, de Pelengana, de Falenbougou ont été mises en place.

En termes de priorités, le président de la Coordination régionale a annoncé la mise en place des Coordinations de tous les cercles de la région. Il a fait savoir que même si le processus de mise en place doit commencer par l’Arrondissement, son souhait est l’installation d’une Coordination dans toutes les régions pour aboutir à une Coordination nationale.

Pour le maître d’œuvre des Coordinations, la réunion a été rendue possible parce que ‘’nous sommes dans un État de droit, dans une démocratie, dans une décentralisation et une déconcentration’’.

Il a rappelé le début des travaux en 2016 avec une rencontre à laquelle ont pris part 86 personnes. À l’époque, a-t-il souligné, les uns et les autres ne se connaissaient pas, pas mêmes les chefs de quartier de Ségou ville.

En 2017, a-t-il poursuivi, CRI-2002 a parcouru tous les cercles de la région et travaillé avec plus de 400 personnes.

Après la tenue de la réunion statutaire de la Coordination régionale, il y a une semaine, le Dr SALL estime que pour lui la mission est accomplie.

Il a saisi l’occasion pour rappeler aux chefs de village leur triple rôle : contribuer à la diffusion des lois pour assurer leur bonne application ; contribuer au règlement des conflits ; contribuer à la mobilisation des ressources.

Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, il regrette que les maires comptent sur Bamako pour renflouer leurs caisses, alors que ce devrait être le contraire. Aussi, pour lui, la mission des chefs de village sera désormais d’accorder une place prépondérante à la mobilisation des ressources locales, en collaboration avec la CCIM.

Parlant des conflits, ils sont inhérents à la marche du monde, a reconnu le Dr SALL. Ce qui est proscrit, a-t-il mis en exergue, c’est l’utilisation de la violence. Il a annoncé l’élaboration prochaine du répertoire des chefs de village, afin que chacun ait sa décision de nomination.

Le président de CRI-2002 est persuadé que le Mali est un grand pays en difficulté, certes, mais qui se construira. Le rôle de CRI-2002, a-t-il rappelé, est d’accompagner et non plus d’être devant. ‘’Vous n’êtes plus un groupe, mais une équipe qui sera bientôt une famille’’, a-t-il dit.

Le Conseiller aux affaires religieuses et administratives du Gouverneur, Issaka BATHILY, juge que l’initiative en cours valorise la fonction de chef de village et renforce leur autorité. Ils sont chargés des missions de service public et sont investis de certains pouvoirs dans les domaines économique, social et culturel.

M. BATHILY a mis en lumière la place prépondérante que leur a accordée les États généraux de la décentralisation dans le processus de paix et de réconciliation ; leur rôle de stabilisation du pays.

Le représentant du Gouverneur a exhorté à l’entente et à la cohésion pour l’atteinte des objectifs de la Coordination.



Par Bertin DAKOUO

Envoyé spécial