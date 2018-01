Traitement des déchets de l’orpaillage au Mali: Golden United Group investit 5,5 milliards FCFA - abamako.com

Économie Traitement des déchets de l'orpaillage au Mali: Golden United Group investit 5,5 milliards FCFA Publié le lundi 29 janvier 2018

Dans le cadre de la Politique de développement industriel de notre pays, le ministre de tutelle, Mohamed Aly Ag Ibrahim et le représentant de la société Golden United Group, Mohamed Hassan Hamed Mohamed, ont procédé, vendredi dernier, à l’hôtel de l’Amitié, à la signature d’une convention d’établissement, à travers l’installation d’une usine de traitement des déchets de l’orpaillage traditionnel, qui nécessitera un investissement d’environ 5,5 milliards de FCFA.



Le représentant de la société Golden Group a signifié toute sa gratitude aux autorités maliennes, loué l’aboutissement du processus et présenté son entreprise. Laquelle, a-t-il noté, dispose d’une longue expérience au Soudan avec ses investissements dans l’industrie, l’alimentation et l’agroalimentaire. Et de préciser que l’entreprise Golden Group est déjà implantée en Éthiopie, en Mauritanie et au Tchad et compte bientôt voir le jour au Sénégal et au Niger.

Selon Mohamed Hassan Hamed Mohamed, dans le cadre de ses activités industrielles et commerciales, l’entreprise Golden United Group a manifesté son intérêt auprès du gouvernement pour investir dans notre pays, à travers l’installation d’une usine de traitement des déchets de l’orpaillage traditionnel.

Cette manifestation d’intérêt, a-t-il rappelé, s’inscrit dans le cadre de la Politique de développement industriel du Mali.

À son avis, ladite cérémonie est l’aboutissement d’un processus dont les faits marquants sont la signature du protocole d’accord à Bamako le 13 novembre 2017 ; la mission effectuée au Soudan du 26 au 30 novembre 2017 par les ministères du Développement industriel, de l’Environnement et des Mines.

Quant au ministre Mohamed Ag Ibrahim, il a salué le projet qui s’inscrit parfaitement en droite ligne de la politique de développement industriel du Mali.

« Le projet de traitement des déchets de l’orpaillage est une première au Mali, une innovation technologique apportée par des partenaires crédibles qui vient booster la politique d’industrialisation du Mali sans oublier que l’installation de l’infrastructure va permettre des créations d’emplois, près de 250 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects selon ses réalisateurs », s’est félicité le ministre.

En effet, dira le ministre de tutelle, le projet de Golden Groupe porte précisément sur l’implantation de l’unité de traitement de déchets d’orpaillage en vue d’extraire l’or et d’autres produits dans le cercle de Kéniéba, sa réalisation est estimée à un coût d’environ 5,5 milliards FCFA.

« Le procédé est présenté comme une technologie innovante et performante qui respecte l’environnement avec l’optique de valoriser les matières premières locales et promouvoir l’emploi en vue de réduire du coup la pauvreté », a soutenu le ministre en charge du Développement industriel.

La présente convention, note-t-on, détermine les conditions générales, économiques, financières, fiscales et sociales dans lesquelles Golden Group procédera à travers la société Lana-Sa à l’installation effective dans notre pays d’une ou plusieurs unités de traitement des déchets de l’orpaillage traditionnel.

Notons que ce processus de signature de convention entre notre pays et l’entreprise Golden Group a été piloté par le cabinet Chinguity Law Firm, représenté par Boumiya Hamoud MAHAM, à cette cérémonie.

Les retombées économiques et sociales attendues de ce projet dont le démarrage est prévu pour cette année 2018 sont entre autres : l’augmentation des revenus des orpailleurs et des communautés villageoises, la valorisation de déchets de l’orpaillage traditionnel, la protection de l’environnement et du milieu, la création d’emplois et de revenus (environ 250 emplois directs, plus de 1000 emplois indirects), l’augmentation de la production aurifère du Mali, etc.



Par Sékou CAMARA