Publié le lundi 29 janvier 2018 | Info Matin

Une délégation de 150 jeunes stagiaires de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ) a effectué une visite dans la ferme du président de l’APCAM, Bakary TOGOLA, à Dialakoroba, le samedi dernier. Cette visite est une initiative du ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle et de l’APEJ pour permettre aux jeunes de s’inspirer de l’exemple de ce paysan pilote.



La visite s’est déroulée en présence du ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben KATTRA ; du Directeur général de l’APEJ, Mahamadou FOFANA ; du Président de l’APCAM, Bakary TOGOLA ; du Maire de Dialakoroba et des Chefs coutumiers.

Dans ses mots de bienvenue aux visiteurs, le maire de Dialakoroba a affirmé que le choix de la ferme de Bakary TOGOLA n’est pas fortuit pour qui connaît les efforts de ce dernier dans le domaine agricole. Il a apprécié l’apport économique de cette ferme dans sa commune, en ce qu’elle emploie la main-d’œuvre locale et contribue à diminuer le chômage des jeunes. Le maire a également salué le fait que cette ferme est devenue un lieu touristique qui accueille de plus en plus de visiteurs.

Le porte-porte-parole des jeunes stagiaires de l’APEJ, Abdoulaye Bocar BAH, a soutenu que cette visite rentre dans le cadre de l’entreprenariat jeune et permet aux jeunes d’être plus compétitifs sur le marché de l’emploi. Une visite qui, selon lui, permet aux jeunes d’accorder plus d’importance à l’entreprenariat agricole.

« Le président de l’APCAM est une référence en matière d’agriculture au Mali. Cette visite permet de montrer aux jeunes ce que la terre offre aux peuples. Cette initiative peut amener les jeunes à accorder plus d’importance à la terre pour réduire le chômage », a affirmé le porte-parole des jeunes stagiaires.

Le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben KATTRA, a sensibilisé les jeunes en leur faisant comprendre que la terre ne ment pas. Il a cité Bakary TOGOLA qui, selon lui, est une illustration parfaite dont les jeunes qui désirent faire carrière dans le domaine agricole peuvent s’inspirer. Le ministre de l’Emploi a indiqué que la marche vers l’emploi passe nécessairement par l’exploration et la découverte de l’immense terre et les nombreuses ressources naturelles dont dispose notre pays. Il a évoqué la nécessité de mettre en place des villages agricoles dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pisciculture, de l’aviculture…

« Il faut que les jeunes comprennent que le travail que tout le monde cherche n’est pas celui de se retrouver dans un bureau. Vous devez briser cette glace en optant pour l’entreprenariat agricole », a sensibilisé le ministre Ben KATTRA, tout en assurant de l’engagement du ministère et de ses services techniques à accompagner les jeunes qui veulent s’installer dans le domaine rural.

Il s’est dit convaincu que notre pays ne pourra pas se développer économiquement si toutefois une grande importance n’est pas accordée aux secteurs de l’Agriculture, de l’élevage, de la pêche…

Le président de l’APCAM, Bakary TOGOLA, a révélé qu’il possède 250 ha dans la zone de Dialakoroba. Sur les 250 ha, dit-il, les cultures sèches sont pratiquées sur 150 ha et une forêt de 100 ha où se trouvent des milliers d’animaux sauvages et domestiques et plusieurs espèces d’arbres.

Il a salué l’initiative du ministère de l’Emploi et du Directeur de l’APEJ de faire visiter sa ferme par les jeunes. Selon M. TOGOLA, cette visite est une école, une manière d’apprendre et une occasion de partage d’expériences. Il a expliqué aux jeunes que le plus important pour réussir dans la vie, c’est d’abord choisir un domaine qui te tient à cœur. « L’amour pour un secteur et la volonté de réussir peuvent diminuer les problèmes à 50%. Il faut avoir la curiosité et demander toujours ce que vous ne comprenez pas pour relever les défis », a encouragé Bakary TOGOLA.

Il a indiqué que l’on peut réussir dans tous les secteurs du monde rural si la volonté est au rendez-vous et si le soutien est sincère et concret. C’est pourquoi il a saisi l’occasion pour solliciter l’accompagnement des banques aux jeunes qui optent pour l’entreprenariat agricole.

Le président de l’APCAM a beaucoup insisté sur la mécanisation de l’Agriculture, la transformation des produits locaux et leur commercialisation pour amorcer le développement du Mali, au lieu de continuer à enrichir d’autres pays et à appauvrir le nôtre. Il a démontré que les activités pratiquées par les jeunes migrants à l’étranger pour gagner de l’argent pourraient leur apporter plus s’ils le faisaient au Mali.

Au cours de la visite de la ferme, les jeunes stagiaires et le président Bakary TOGOLA ont largement échangé sur les différentes initiatives qui sont développées. Il a partagé avec eux le secret de sa réussite qui repose essentiellement sur l’amour pour le secteur et le courage.

La ferme contient des champs et une forêt dense avec des milliers d’animaux domestiques et sauvages, plusieurs espèces de volailles, des espaces maraîchers, piscicoles…

Dans la ferme de Bakary TOGOLA, il y a également une école où les formations pratiques sont données aux paysans sur les techniques de l’agriculture, de l’élevage, de la pisciculture… Il s’est dit convaincu que seule la formation permet aux acteurs du monde rural d’évoluer et de s’adapter aux technologies nouvelles.



PAR MODIBO KONE