Élection présidentielle de 2018: le BANICO appelle IBK à se présenter - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Élection présidentielle de 2018: le BANICO appelle IBK à se présenter Publié le lundi 29 janvier 2018 | Info Matin

© Autre presse par DR

RPM

Tweet

Dans le cadre de son animation politique, la section du Rassemblement pour le Mali (RPM) de Dioila a procédé, hier dimanche, dans la salle de spectacle de la localité, à sa rentrée politique, sous la houlette de son secrétaire général, l’honorable Mamadou DIARRASSOUBA. L’adhésion massive de maires et conseillers d’autres partis au RPM et l’appel à la candidature d’IBK en 2018, ont été l’un des moments marquants de l’événement.



La rencontre s’est déroulée dans la salle de spectacle de la localité en présence de plusieurs responsables, cadres du parti présidentiel. Elle a enregistré également la participation des 159 conseillers communaux, 13 maires et plusieurs autres militants du RPM des 23 communes du cercle de Dioila.

L’activité s’inscrivait dans le cadre de l’animation politique du parti. Elle avait pour but de discuter des questions d’intérêt national, de la vie du parti, et des problèmes des communautés dudit cercle qui ont été abordées pendant plusieurs heures. Ainsi, elle a été sanctionnée par plusieurs recommandations.

En effet, au terme des échanges, les cadres, élus et militants du RPM du cercle de Dioila ont demandé la convocation du Comité central pour demander au Président de la république Ibrahim Boubacar KEITA de se présenter candidat à sa succession en 2018.

Le Cercle de Dioila, sous le leadership de l’honorable Mamadou DIARRASSOUBA, est l’une des localités acquises à la cause du RPM. C’est pourquoi, les militants du parti présidentiel de Banico ont vivement sollicité une visite du chef de l’Etat dans leur circonscription.

Pour le développement de leur localité, les populations ont demandé aux autorités en autres, de mettre en chantier le bitumage de la route Dioïla-Massigui-Koualé-Kebila, la construction de la route Fana-Béléco-Kignan, la construction d’une gare routière de Dioïla et la construction des Centres de santé de référence (CSRF) de Massigui, Banco et Béléco.

L’autre temps fort de la journée a été la forte adhésion de plusieurs militants à la section RPM de Dioila. En effet, des sous-sections entières de plusieurs formations politiques, ainsi que 14 associations féminines ont adhéré au RPM. Ces nouveaux militants ont été officiellement présentés aux responsables du parti.

Les membres du BPN-RPM, venus de Koulikoro et Bamako, pour la circonstance, ont salué le militantisme de la section de Banico.

Aussi, ont-ils promis de remonter les préoccupations soulevées par les militants à qui de droit.



Par Sikou BAH