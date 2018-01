Un Casque bleu togolais tué dans un accident de la route au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Un Casque bleu togolais tué dans un accident de la route au Mali Publié le lundi 29 janvier 2018 | republicoftogo

© aBamako.com par A.S

Hommage aux casques bleus guinéens tués

Le Tchadien Mahamat Saleh Annadif, patron de la force onusienne déployée au Mali, la Minusma, rend hommage aux casques bleus morts vendredi à Kidal, ce mercredi 17 février 2016 à Bamako. Tweet

Un Casque bleu togolais de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali) a été tué et six autres blessés dans un accident de la route survenu samedi au Mali, ont indiqué lundi les autorités togolaises.



Sept soldats de la paix togolais oavaient perdu la vie en 2016 au Mali et un huitième avait été tué au mois d’août dernier à Douentza, dans le centre du pays.



En dépit des risques, le Togo s’est engagé à assurer sa mission de paix sous les couleurs des Nations Unies.



Déployée depuis juillet 2013, la Minusma est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vies humaines depuis la Somalie en 1993-1995, avec plus de 70 Casques bleus tués en opération.



Le Togo fournit des troupes à l’ONU depuis le début de son intervention au Mali.