Après trois semaines de cessation de travail, c’est la fin de la grève déclenchée par les six syndicats signataires du 15 octobre 2016. Il s’agit notamment du Syndicat libre et démocratique de l’enseignement fondamental (Sydef), du Syndicat national de l’éducation de base (Syneb), du Syndicat national des travailleurs de l’enseignement catholique (Syntec), du Syndicat national des enseignants de secondaire de l’Etat et des collectivités (Synesec), du Syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités (Synefct), de la Fédération nationale de l’éducation de la recherche et de la culture (Fenarec).



Le mot d’ordre de grève a finalement été levé au sortir de la rencontre entre les grévistes et les conciliateurs. Les enseignants ont repris le chemin de l’école lundi 29 janvier 2018. Du côté des syndicats enseignants, cette décision a été prise en toute responsabilité, sans contrainte, malgré leur volonté à poursuivre la grève et au moment ou des avancées significatives ont été faites dans le traitement de leur point culminant : le statut.



Une décision venue au moment opportun. Car le Ministère du travail a adressé à son homologue de l’Education une lettre en vue de prendre les dispositions pour la rétention sur les salaires des grévistes pendants les temps de la grève.



