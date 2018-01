Douanes maliennes : 42 gabelous admis à la retraite - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Douanes maliennes : 42 gabelous admis à la retraite Publié le mardi 30 janvier 2018 | Le challenger

© aBamako.com par A S

Inauguration de un monument dédié aux agents des douanes

Bamako, le 25 janvier 2018 Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré, hier, un monument dédié aux agents des douanes morts pour la patrie, et a rendu un hommage mérité aux soldats de l’économie. Tweet

Ils sont 16 inspecteurs des douanes, 22 contrôleurs, 3 agents de constatation et 1 agent contractuel à faire valoir leur droit à la retraite. Une cérémonie a été organisée à leur intention par la Direction Générale des Douanes le jeudi 25 janvier 2018.



C’était en présence du Président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta, du Directeur Général des Douanes, Aly Coulibaly, du président de l’amicale des retraités de la douane M. Salif Sissoko, de l’ancien Directeur des douanes et ancien ministre, Dianka Kaba Diakité, du représentant des cadres admis à la retraite, Cheick Keita, du représentant du syndicat des douanes, de l’ensemble du personnel des douanes et des cadres retraités venus nombreux.



Le président de l’amicale des retraités des douanes, Salif Sissoko, prenant la parole a déclaré que l’amicale était un bébé aux dents d’or. Il a annoncé l’acquisition de deux lots à Niamakoro Diallobougou par l’amicale pour un montant de 800.000 FCFA entièrement payé grâce aux cotisations. Ces lots serviront à la construction d’une clinique pour les retraités des douanes.

Pour le représentant des cadres admis à la retraite, Cheick Keita, (Directeur général des douanes à deux reprises), cette cérémonie est pleine de signification et témoigne de l’intérêt accordé à eux par les plus hautes autorités. « Nous allons désormais consacrer notre nouvelle vie à d’autres activités et nous promettons que nous serons toujours disponibles pour servir la patrie », a-t-il déclaré au nom de ses camarades.



Quant au Directeur général des douanes, M. Aly Coulibaly, il s’est dit très ému par la présence remarquable des plus hautes autorités du Mali en l’occurrence le Président de la République, à une cérémonie des douanes, une première dans l’histoire.



A noter qu’à l’entame de ses propos, il a tout d’abord formulé ses vœux pour 2018 à l’ensemble du personnel des douanes et une pieuse pensée à l’endroit des collègues disparus au cours de l’année, un prompt rétablissement aux blessés. Aux agents admis à la retraite, le DG a rendu un vibrant hommage pour les loyaux services rendus à la nation.



Selon lui, les 42 agents partant à la retraite ont apporté leur pierre à l’édifice. « Si nous sommes aujourd’hui ce que nous sommes, c’est parce que d’autres ont été hier à hauteur d’espoir, à eux je dis grand merci », a conclu le DG des douanes M. Aly Coulibaly

Bourama Camara

=================================



Un monument dédié aux morts

Le Président de la République Ibrahim Boubacar Keita, chef de l’Etat a inauguré un monument dédié aux morts dans la Cour du département. Ce geste vise à pérenniser la mémoire des gabelous qui ont sacrifié leurs vies au service de la patrie.



Après le dépôt de gerbes de fleurs, le Président de la République Ibrahim Boubacar Keita a remercié les soldats de l’économie pour le travail colossale qu’ils sont en train de mener pour lutter contre la délinquance transnationale avec engagement et courage. « Ces braves perdent la vie toujours en défendant la patrie. Il était évident que nous venions ici ce matin en témoigner cela en déposant des bouquets de fleurs en mémoire des morts et la douane malienne mérite cela » a-t-il déclaré.



Selon lui, les douanes maliennes consistent à faire appliquer dans un pays de droit la ligne droite qui s’applique au commerce d’aller et de venir. « Beaucoup pensent que c’est en contournant les lois et règlements qu’ils trouveront leurs comptes ce qui est faux. Si l’on aide les douaniers à accomplir leur tâche, c’est toute l’économie nationale qui gagne. Ce ne sont pas des ennemis de qui que ce soit, ce sont des agents du pays, des fils du pays au service du pays. Il faut qu’on les aide, qu’on les encourage, qu’on les considère, qu’on les respecte », a-t-il conclu.



B.C