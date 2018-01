Chômage des jeunes : Le ministre Ben Kattra annonce la création de plus de 220.000 emplois - abamako.com

Chômage des jeunes : Le ministre Ben Kattra annonce la création de plus de 220.000 emplois
Publié le mardi 30 janvier 2018 | Le Républicain

Bamako, le 21 décembre 2017 Le Ministre de l`Emploi Maouloud Ben Kattra a présidé la cérémonie d`ouverture sur la Table Ronde de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Tweet

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a organisé le vendredi 26 janvier 2018 à la mairie de la commune I du district de Bamako, une journée d’information et de sensibilisation à l’endroit des jeunes de la dite commune afin de les permettre de mieux cerner le rôle des services rattachés au département de l’emploi et de la formation professionnelle. La cérémonie d’ouverture était présidée par le ministre de l’emploi, Maouloud Ben Kattra, en présence du maire de la commune I, Mamadou B Coulibaly et de nombreuses autres personnalités. Au cours de la cérémonie d’ouverture, le ministre Ben Kattra a fait savoir qu’il y a eu la création de plus de 220.000 emplois durant ce quinquennat.



Après les mots de bienvenue du coordinateur des chefs de quartier de la commune I du district de Bamako, Niaré, le maire de la commune, Mamadou B Coulibaly a fait savoir que l'emploi doit faire l'objet d'une attention particulière et une action concertée du secteur public et des collectivités territoriales.



Le président du Conseil national de la jeunesse de la commune I, Amadou Diallo aussi bien que la présidente du conseil national de la société civile de la commune I, Mme Barry ont tous souhaité l’épanouissement de la commune I du district de Bamako. Pour sa part, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, a souligné que le chômage, notamment celui des jeunes est le plus grand défi auquel tous les pays sont confrontés.



« Le défi sécuritaire ne sera relevé que lorsque nous parviendrons à résoudre celui du chômage. C'est fort de ce constat que le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA a fait de l'emploi des jeunes sa priorité. Je voudrais rappeler à cet effet l'objectif des 200.000 emplois promis par le Chef de l'État, d'ici 2018. Les efforts, faits dans ce sens, nous permettent aujourd'hui de dire que cet objectif a été dépassé, car nous sommes à plus de 220.000 emplois créés à ce jour.



Et cela, c'est sur la base des contrats de travail dûment enregistrés par les services du travail existants dans notre pays. Nous n'associons pas à ces chiffres les autres emplois créés par le privé, les emplois temporaires, la création d'auto-emplois et les emplois ruraux créés par les Projets et Programmes innovants », a déclaré le ministre.



A l’en croire, cette journée d'information et de sensibilisation permettra aux jeunes de connaitre davantage les services rattachés à son département dont la Direction Nationale de l'Emploi (DNE), la Direction Nationale de la Formation Professionnelle (DNFP), l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE), le Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'apprentissage (FAFPA), l'Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (APEJ), l'Observatoire National de l'Emploi et de la Formation (ONEF), l'Institut National d'Ingénierie de la Formation professionnelle (INIFORP), le Programme Décennal de Développement de Formation Professionnelle pour l'Emploi (PRODEFPE), le Programme National d'Actions pour l'Emploi en vue de la Réduction de la Pauvreté (PNA/ERP), le Projet de Formation Professionnelle, Insertion et Appui à l'Entreprenariat des Jeunes Ruraux (FIER), et le Projet de Développement des Compétences et Emploi des Jeunes (PROCEJ).



Aguibou Sogodogo