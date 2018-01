Moussa Timbiné, député RPM : “Si nous ne nous levons pas pour stopper certains comportements, nous allons continuer à être la cause de nos propres maux” - abamako.com

Moussa Timbiné, député RPM : "Si nous ne nous levons pas pour stopper certains comportements, nous allons continuer à être la cause de nos propres maux" Publié le mardi 30 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

L’honorable Moussa Timbiné, président de la plateforme “An ka ben” invite la presse malienne à un traitement citoyen des informations dont elle dispose en ces temps troubles pour ne pas tomber dans le piège des ennemis du Mali.



Dans un point de presse le dimanche 28 janvier à la Maison de la presse, très remonté contre les informations d’une chaine étrangère sur le Mali et les attaques successives contre les Forces armées maliennes, le président de la plateforme “An ka ben”, l’honorable Moussa Timbiné, a partagé avec les journalistes son analyse des événements de la semaine passée.







Il s’agit des attaques menées dans le Centre du pays qui ont fait de nombreuses victimes à Youwarou, Boni, Soumpi, et Ménaka. Elles ont été suivies de la diffusion d’informations sans fondement sur le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita.



Pour l’honorable Timbiné, c’est une conspiration orchestrée par des ennemis du Mali pour saboter les efforts de paix et de sécurité. Il a en appelé à la vigilance et à l’esprit citoyen des journalistes maliens dans le traitement de leurs informations pour ne pas tomber dans ce qu’il appelle “le piège de l’ennemi”.



Le président de la Jeunesse RPM a aussi accusé dans ses déclarations certains Maliens d’être complices de cette conspiration à travers la vente d’une image négative de notre chère patrie. “Nous sommes devenus les fossoyeurs de notre pays et les premiers à jeter l’opprobre sur nous-mêmes. Alors nous ne pouvons plus nous étonner que les autres posent des actes hostiles ou doutent de notre pays”, a-t-il laissé entendre.



Il a réitéré son soutien aux Forces armées maliennes et au président de la République. A l’en croire, son action ne s’inscrit pas dans un angle politique, mais plutôt pour le Mali. En attendant, Moussa Timbiné a fait de nombreux curieux en affirmant la complicité de certains de nos compatriotes à cette conspiration extérieure contre notre pays. D’ores et déjà, l’allusion est faite à un homme politique par ces sorties médiatiques à l’extérieur.



Zoumana Coulibaly