Cercle de Koro : Une tentative d'attaque terroriste de deux localités a été repoussée dans deux communes par les Dogon constitués en chasseurs.

Publié le mardi 30 janvier 2018 | Mali Demain

Depuis l’intervention militaire française de 2013, les résidus des groupes djihadistes se sont dispersés dans le Centre du Mali où ils multiplient des actes contre l’Armée régulière et les forces. Suite à des tentatives d’attaques, le 23 janvier 2018, la situation était très tendue entre des Dogon chasseurs (Dozo) et des présumés djihadistes dans le secteur de Amme (Commune de Bondo) et Yorou_Na (commune de Dioungani).



Les responsables Dogon se sont concertés et ont décidé désormais de prendre en charge la sécurité de leur Commune. De 18H jusqu’à 6H du matin aucune moto ni de véhicule ne rentre et ne sort de ces différentes localité. Quiconque viole cet accord sera comme terroriste et sera battu comme tel.







Source : Malikilé