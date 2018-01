Enlèvement d’un douanier par des bandits armés à Sirakoro Méguétana : Quand un accident de la circulation routière fait libérer un otage. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Enlèvement d’un douanier par des bandits armés à Sirakoro Méguétana : Quand un accident de la circulation routière fait libérer un otage. Publié le mardi 30 janvier 2018 | Mali Demain

Tweet

Dans la nuit du vendredi 19 janvier aux environs de 20 heures, le nommé Ibrahim Diallo douanier de son état se reposait tranquillement dans sa maison en chantier sis à Sirakoro Meguetana.



Au même moment, le gardien du chantier était envoyé à la boutique pour chercher du sucre. Quand ce dernier ouvrit la porte il tombe nez à nez avec deux individus armés qui lui pointent leurs armes en lui demandant ou se trouve le propriétaire de la voiture garée ?







Le gardien après avoir refusé de répondre qu’il a reçu quelques coups venant des bandits. Soudain, le gardien file par les escaliers en se dirigeant vers le douanier en lui disant qu’il y avait des hommes armés dans la cour. L’un des assaillants qui suivait le gardien dans les escaliers a fini par voir le douanier assis sur sa terrasse.



Ainsi l’assaillant a braqué son arme contre le douanier en lui demandant de lui donner de l’argent, sur place. Il avait 500.000 FCFA et a été dépossédé de cette somme. Ensuite il a été sommé d’amener le bandit vers sa voiture de marque Hunday que nous voyons en image. C’est ainsi que le douanier a été enlevé à bord de son propre véhicule pour une destination inconnue. Les bandits étaient au nombre de 2 armés d’un pistolet automatique et d’un pistolet mitrailleur.



Ainsi l’un des assaillants qui conduisait en pleine vitesse, n’était qu’un chauffard qui a percuté un véhicule de marque Land Cruiser 4X4 au niveau des logements sociaux de Tabacoro. Ce choc brutal a donc obligé les malfrats de descendre du véhicule pour ne pas perdre du temps. Dans la précipitation et pour chercher leur peau, ils ont donc oublié le douanier seul dans la voiture.



Une fois descendus du véhicule accidenté, les bandits pour continuer leur chemin ont braqué un autre véhicule de marque Mercedes avec à son bord le conducteur et son épouse. L’époux sorti du véhicule par la force. Mais la femme a commencé à crier de toutes ses forces. Ce qui alerta le public qui se pointait peu à peu. Ainsi la femme à son tour fut éjectée du véhicule par la force. C’est ainsi qu’ils ont pris la fuite abandonnant le premier véhicule enlevé avec son bord le douanier.



Ainsi c’est dans la foulée de cet accident que le douanier est sorti de son véhicule pour chercher rapidement un taxi et se présenter au commissariat du 13 arrondissement.



Source : Malikilé