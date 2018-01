Koulouba : La présidente de la sous-section RPM soulage la population - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Koulouba : La présidente de la sous-section RPM soulage la population Publié le mardi 30 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Tweet

La présidente de la sous-section du Rassemblement pour le Mali (RPM) en Commune III a offert aux femmes et associations de Koulouba, Sokonafing et Point G des récépissés. C’était ce samedi 27 janvier 2018 au terrain de football du Point G en présence des militants du parti.



La cérémonie de remise était présidée par le maire de Point G, Souleymane Berthé. Il avait à ses côtés l’ancienne ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangaré Oumou Bah, les chefs coutumiers ainsi que les autorités locales.







Il s’agissait, pour la donatrice, Traoré Djénéba Maïga, de remettre un appui aux femmes de Koulouba, Point G et Sokonafing. Il s’agissait, selon elle, d’exécuter une promesse tenue par sa modeste personne lors de sa candidature aux élections municipales ; à savoir facilité l’octroi de récépissé aux groupements de femmes de Koulouba.



“Je me suis engagée à accompagner les groupements de femmes et la jeunesse de la Commune III pour la création et le suivi de leur projet. Je sais combien vous tenez à la réussite de cette jeunesse et de ces regroupements de femmes qui se sont toujours battus pour le RPM. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour relever encore d’autres défis pour nous sortir de la crise et pour le développement de notre pays”, a-t-elle dit. Aussi elle a invité les autorités politiques et les personnes de bonne volonté leur accompagnement pour l’atteinte de certains objectifs.



Selon le maire Souleymane Berthé, Mme Traoré Djénéba Maïga, reste un modèle pour toute la population de Koulouba. Selon lui, c’est une première fois qu’un politicien tient sa promesse à Koulouba. Il a remercié la donatrice pour l’amour de sa patrie, de sa nation, et de son parti.



La présidente de la section III du RPM, Diawara Lady Touré, dira aussi que tout le parti est derrière la donatrice pour la réussite de sa mission. Elle a invité les militants, militantes et sympathisants à rester soudés et unis pour un Mali fort et apaisé. Elle a aussi invité ses camarades à mettre tout en œuvre afin d’accompagner la jeunesse malienne.



Adama Diabaté, stagiaire