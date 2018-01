Rémi Giuitta (Fos-sur-Mer) devient le sélectionneur du Mali - abamako.com

Rémi Giuitta (Fos-sur-Mer) devient le sélectionneur du Mali Publié le mardi 30 janvier 2018 | basketeurope.com

Entraîneur de Fos depuis 2009, Rémi Giuitta a accepté l’appel du Mali qui a décidé d’en faire son sélectionneur.



A l’image de Vincent Collet avec l’Equipe de France et la SIG, le Marseillais de naissance cumulera donc son poste d’entraîneur principal de la formation de Pro B et de l’équipe nationale du Mali.



Le club azuréen indique qu’il prendra la direction de Bamako le 17 février prochain pour la préparation du premier tour des qualifications de la zone Afrique pour la coupe du monde face au Rwanda, l’’Ouganda et le Nigéria, champion d’Afrique en titre. La sélection malienne a pour objectif très clair de gagner sa place pour le prochain championnat du monde.