Soumaïla Cissé lors de la présentation des vœux de l’URD : « Je soutiens le maire Alou Coulibaly malgré ce qu’il a fait »

Le Président du parti de l’URD Soumaïla Cissé a organisé une conférence de presse pour présenter ses vœux a la presse. A cette occasion il est revenu sur la suspension du maire de la commune VI Alou Coulibaly quia été suspendu suite aux recrutements illégaux et la mise sur un ordre de mission du nom de Rokiatou Toure. « Je soutiens le maire Alou Coulibaly malgré ce qu’il a fait, c’est une cabale contre notre maire » a t- il indiqué Soumaïla Cissé il a également fait ses vœux a la presse dans un discour linéaire que nous vous livrons ici :





Le Président Soumaïla Cissé sur Twitter : "Malgré ces journées terribles qui endeuillent actuellement notre Nation, j'ai le grand plaisir d'être ce matin, à la Maison de la Presse de Bamako, face aux médias nationaux et internationaux pour la traditionnelle présentation des vœux de l'URD à la presse."

• Le Président Soumaïla Cissé sur Twitter : "En ouverture de la présentation des vœux de l'URD à la presse, ensemble, femmes & hommes du Parti & de média, nous avons observé 1 minute solennelle de silence en mémoire des victimes de ces derniers jours. Paix à leurs âmes. Que la terre leur soit légère."

• Le Président Soumaïla Cissé à la presse : "l’URD est disposée à soutenir toutes les initiatives pour renforcer la liberté d’expression." "Une presse libre est la condition d’une démocratie vivante et qui perdure." "Soyez des résistants, n’abandonnez point."

• Le Président Soumaïla Cissé à la presse : "Je m’incline devant la mémoire des victimes civiles et militaires, maliennes, africaines et étrangères qui ont perdu la vie en défendant notre pays." "Pour en finir avec la crise, le Président sortant doit sortir."

• Le Président Soumaïla Cissé à la presse : "Le président sortant doit admettre que l’opposition politique joue son rôle sans complaisance." "Nous demandons le respect du calendrier électoral, l’audit du fichier électoral et une surveillance de la communauté internationale."

• Le Président Soumaïla Cissé à la presse : sur la vague de répression gouvernementale "Une femme a été étranglée et tuée à la Présidence et quand les femmes sortent pour manifester on les réprimande. Le gouvernement a été irresponsable."

• Le Président Soumaïla Cissé à la presse : sur la gouvernance "Le régime actuel a échoué, nous ne pouvons plus lui donner un second bail de 5 ans." Sur le budget du Chef de file de l’Opposition "Nous ne sommes pas achetés et nous sommes pas achetables."

• Le Président Soumaïla Cissé à la presse : sur le budget du Chef de file de l’Opposition "Je crois que ce qui fait mal au Président c’est que je donne le niveau des fonds spéciaux." Sur la présence française "Le plus important c’est notre armée car nous pourrons pas assurer notre sécurité sans elle."

• Le Président Soumaïla Cissé à la presse : sur la gouvernance "J’ai proposé mes solutions au Chef de l’État. Qu’il les accepte ou qu’il ne les accepte pas, c’est lui le Chef de l’État."

• Le Président Soumaïla Cissé à la presse : sur l’absence de l’Opposition à la présentation des vœux présidentiels "C’est à 24h de la présentation des vœux au Président que l’on a reçu l’invitation. Alors qu’à la même heure il était prévu de rencontrer le Premier Ministre."

• Le Président Soumaïla Cissé à la presse : sur les élections présidentielles "Le 18 juin 2013 il y a eu les accords de Ouagadougou et les élections ont eu lieu le mois d’après. Donc c’est possible de tenir les élections."

• Le Président Soumaïla Cissé à la presse : sur la nomination du Premier ministre "Quand on arrive à faire 5 Premier ministres en moins de 5 ans, c’est qu’on manque de solutions." Sur la perspective de 2018 "Préparez-vous à l’alternance, préparez-vous à avoir d’autres dirigeants pour sauver notre pays."