Employabilité des jeunes : La Commune I reçoit les services techniques du MEFP Publié le mardi 30 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Le ministre de l’Emploi e de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, a lancé ce vendredi 26 janvier 2018 les journées portes ouvertes de son département en Commune I. Il s’agissait, pour le ministre, d’amener ses services techniques (ANPE, Fafpa, Apej, etc.) vers les jeunes pour les informer et les sensibiliser sur les avantages qu’offrent son département pour ce qui est la création d’entreprise et le financement des projets, spécifiquement dans le domaine agro-sylvo-pastoral.



La cérémonie d’ouverture des Journées portes ouvertes du MEFP en Commune I a regroupé le maire de la Commune I, Mamadou B. Kéita, le président du Conseil national des jeunes de la Commune I, Amadou Diallo, la présidente de la Société civile et des notabilités autour du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle.







Selon le ministre, il s’agissait, à travers cette initiative, premier du genre de l’histoire du département, d’inviter les acteurs des différents programmes et projets de quitter les bureaux et d’aller à la rencontre des jeunes pour les informer des missions, des opportunités d’emplois et de formations qu’offrent leurs structures (ANPE, Apej, Fafpa, etc.) ainsi que leurs mécanismes d’intervention.



Il a assuré que le département ne ménagera aucun effort pour endiguer le chômage dans notre pays et particulièrement en Commune I. Selon lui, le défi sécuritaire ne sera relevé que lorsque des dispositions seront prises afin de résoudre le chômage des jeunes.



Le ministre Ben Kattra a rappelé les efforts du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéita, qui a au cœur de son projet de société l’emploi des jeunes. Tout en rappelant les 200 000 emplois créés en quatre ans, le MEFP a indiqué que ces chiffres sont en hausse et que le taux est passé à plus de 220 000, selon l’Observatoire de l’emploi.



Il a remercié la mairie, la jeunesse de la Commune I pour l’engouement suscité autour de cette journée d’informations et de sensibilisation.



Le maire de la Commune I, Mamadou B. Kéita, au nom du conseil communal, a salué cette démarche du ministre qui cadre parfaitement avec la vision des collectivités ; à savoir : la promotion de l’emploi et particulièrement l’emploi des jeunes. Il a rappelé les nombreuses démarches de la mairie auprès des partenaires autour de la problématique d’emploi et de la formation professionnelle des jeunes. M. Kéita a réitéré la disponibilité de la mairie à accompagner le ministre Ben Kattra dans son combat contre le chômage des jeunes.



Amadou Diallo, président du démembrement du CNJ en Commune I, a remercié le ministre pour cette initiative à l’endroit des jeunes. Il a invité le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle à soutenir la jeunesse pour son employabilité en particulier celle de la Commune I confrontée à un chômage chronique.



Les journées d’information et de sensibilisation, lancées en Commune I, s’étendront à toutes les communes du district, ont assuré les organisateurs.



Ousmane Daou