Candidature à l'élection présidentielle 2018 : Dramane Dembélé : un musicien sans orchestre ! Publié le mardi 30 janvier 2018 | La Boussole

En prélude à l’élection présidentielle qui s’annonce délicatement, les prédateurs ne tardent pas à distraire le citoyen lambda. Cette retro politique est suivie attentivement par les maliens de près pour s’échapper à l’hameçon des voleurs du bien publique. Sur la scène politique, le constat politique ne rassure pas les électeurs ni les leaders politiques. Cette situation qui perdure risque de compromettre la candidature de certains candidats. A titre d’illustration, certains journaux de la place affirment qu’à l’ADEMA, Dramane Dembélé risque de faire cavalier seul.



A quelques mois de l’élection présidentielle, l’achat de conscience est de retour avec une autre formule. Les associations et les mouvements poussent comme des champignons à la merci des prédateurs.







A la ‘’Une’’ certains journaux de la place comme sur les réseaux sociaux, le constat est le même. Sur les places publiques, les discours ensorcelants y compris des rencontres outrées sont au rendez-vous. Le seul objectif pour ces candidats, c’est d’atteindre leurs désirs, malgré qu’ils soient malsains.



En effet, il n’est un secret pour personne que le nom de l’ancien ministre de l’habitat et l’urbanisme, Dramane Dembélé, candidat malheureux à l’élection présidentielle précédente, qui a mordu la poussière, est cité parmi tant d’autres candidats.



Si cette candidature serait validée par la cour constitutionnelle, il serait question pour le candidat malheureux de cavaler seul sans le soutien de sa propre formation politique, ADEMA-PASJ. Pour preuve, de sources concordantes, ce monsieur serait lâché par sa propre formation politique (ADEMA) à cause de son comportement indélicat.



Notre source affirme qu’il aurait été rencontré par l’opposition, y compris le général démissionnaire, leader du mouvement alternatif pour le changement. D’ici là, nous pouvons dire que le nom de Dramane Dembélé est cité dans certaines sales affaires. Toute chose qui est une des raisons de son limogeage du gouvernement. Nous y reviendrons !



Yacouba Dembélé